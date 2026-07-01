Зеленский прибыл с визитом в Ирландию: запланированы важные встречи. Видео

В среду, 1 июля, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Ирландию. Там у главы государства запланированы важные встречи.

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В частности, украинский лидер примет участие в церемонии открытия председательства Ирландии в Совете Европейского Союза и встретится с премьер-министром Микхолом Мартином. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Прибыл в Ирландию. Приму участие в церемонии открытия председательства Ирландии в Совете Европейского Союза. Также встречусь с премьер-министром Микхолом Мартином и президентом Европейского совета Антониу Коштой", – говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что в борьбе за свою независимость Украина ежедневно подтверждает право быть полноправной частью общего европейского пространства, поэтому Киев рассчитывает добиться заметного прогресса на пути к членству в ЕС.

"И надеемся, что во время председательства Ирландии в Совете ЕС нам удастся добиться ощутимого прогресса на пути к членству и открыть все переговорные кластеры", – отметил он.

Напомним, что в последний раз Владимир Зеленский совершал рабочий визит в Брюссель. Там он встречался с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером и королем бельгийцев Филиппом.

Также OBOZ.UA сообщал, что заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква провел встречу с делегацией Европейского парламента в Парламентском комитете ассоциации Украина – ЕС во главе с Пеккой Товери. Основной темой переговоров стало продвижение Украины на пути к членству в Европейском Союзе и скорейшее открытие переговорных кластеров.

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