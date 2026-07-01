Перерасчет пенсий с 1 июля в Украине: кто получит на 570 грн больше

Масштабного повышения пенсий с июля в Украине не предусмотрено, поскольку плановая индексация уже состоялась 1 марта. Несмотря на это, для части граждан выплаты всё же изменятся в автоматическом режиме благодаря начислению возрастных доплат.

Видео дня

Об этом говорится в публикации OBOZ .UA. Кому начислят возрастные доплаты: на ежемесячные надбавки могут рассчитывать пожилые люди, достигшие очередного возрастного рубежа. Главное ограничение — совокупный размер пенсии гражданина не должен превышать 10 340,35 грн.

Схема начислений выглядит следующим образом:

70–74 года — дополнительно 300 грн;

— дополнительно 300 грн; 75–79 лет — дополнительно 456 грн (поскольку 300 грн человек уже получал, ему доначисляют разницу в размере 156 грн);

— дополнительно 456 грн (поскольку 300 грн человек уже получал, ему доначисляют разницу в размере 156 грн); 80 лет и старше — дополнительно 570 грн.

Для получения этих средств обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) не нужно — всё оформляется автоматически. Однако стоит учитывать нюанс: средства начисляются не с начала календарного месяца, а именно со дня рождения. Если юбилей пришелся, например, на 20-е число, за первый месяц выплатят только пропорциональную сумму за оставшиеся 10 дней. Полный размер надбавки поступит уже в следующем месяце.

Реальные цифры: какие пенсии получают украинцы

В результате мартовской индексации средняя пенсия в Украине за период с 1 января по 1 апреля выросла с 6 544,6 до 7 236,49 грн. Однако общая статистика существенно отличается от доходов большинства:

Более 4,5 млн пенсионеров (а это 45% от общего числа) до сих пор получают выплаты, не превышающие 5 000 грн в месяц.

(а это 45% от общего числа) до сих пор получают выплаты, не превышающие в месяц. Средний размер выплат по возрасту (для тех, кто вышел на пенсию по общим правилам) по состоянию на 1 апреля 2026 года составляет 6 830,85 грн .

. Средняя пенсия по инвалидности составляет 6 530,2 грн, а в связи с потерей кормильца — 7 689,16 грн.

Разрыв в доходах: сколько получают судьи

Абсолютными рекордсменами по уровню государственного обеспечения остаются судьи, получающие пожизненное денежное содержание. Хотя их выплаты не подпадают под мартовскую индексацию, они все равно динамично растут. За первый квартал средняя судейская пенсия увеличилась со 112 388,72 до 114 163,6 грн.

Ярким примером является бывший председатель Верховного Суда Ярослав Романюк. Согласно его декларации, в 2024 году он получал от ПФУ примерно 311 228 грн в месяц (3 734 738 грн в год), а уже в 2025 году его пенсия достигла 4 133 968 грн, что в среднем составляет 344 497 грн в месяц.

Новым пенсионерам приходится добиваться денег через суд

Несмотря на наличие прецедентного решения Верховного Суда относительно некорректной индексации выплат для тех, кто недавно вышел на заслуженный отдых, ПФУ не спешит производить автоматический перерасчет.

Чтобы получить законное повышение, новым пенсионерам приходится действовать самостоятельно: нанимать адвоката, готовить исковое заявление и обращаться в судебные инстанции. Практика показывает, что суды стабильно встают на сторону истцов и удовлетворяют такие требования, однако этот процесс требует времени и усилий.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!