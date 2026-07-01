"Алкогольный барон" из Винницкой области завладел имуществом государственного завода: АМКУ подозревает сговор

В 2020 году в Украине стартовала реформа спиртовой отрасли, ключевым элементом которой стало выставление на продажу имущества государственного монополиста – "Укрспирта". Конечно же, приватизация проходила со скандалами – еще в середине 2025 года медиа сообщали, что заводы выкупили люди, приближенные к народным депутатам, чиновникам и правоохранителям, а также беглый олигарх и бывшие налоговики.

Видео дня

Одним из таких оказался предприниматель из Винницкой области Виталий Марчук. Он настолько активно побеждал на "приватизационных" аукционах, что Антимонопольный комитет в течение чуть больше месяца открыл против его структур сразу же два производства.

OBOZ.UA выяснил, кто такой "алкогольный барон" Марчук и от какой партии он баллотировался в Верховную Раду. А также, сколько зарабатывает его супруга-депутат и как семья препринимателя назанимала денег на 60 млн грн.

Неудачник-политик, который стал успешным бизнесменом

Известным Марчук стал в 2014 году, когда на внеочередных парламентских выборах он баллотировался в Верховную Раду от "Радикальной партии Ляшко". Впрочем, мандат Марчук так и не получил, а поэтому сосредоточился на бизнесе. И здесь история уже совсем другая.

По данным YouControl, в настоящее время Марчук является руководителем и конечным бенефициаром ряда предприятий. В частности:

"МВИ Этанол" (производство спирта);

"Бучацкий мальтозный завод" (дистилляция, ректификация и купажирование спиртных напитков);

"Лужанский спиртовой завод";

"Мишковицкий биогазовый комплекс";

"Флайтон" (инвестиционная структура).

Еще одно увлечение Марчука – спорт. Как сообщал тернопольский "Первый онлайн", в 2022 году Марчук стал президентом местного футбольного клуба "Подолье" – вероятно, чтобы создать положительную репутацию человека, чьи ключевые активы расположены в том же регионе. Уровень клуба, правда, назвать высоким сложно – на тот момент это была первая лига чемпионата области. Сейчас же "Подолье" дошло аж до Высшей лиги чемпионата области. Как ни крути, а прогресс.

Как Марчук скупал имущество "Укрспирта"

Наиболее интересными предприятиями Марчука являются первые два из приведенного списка – "МВИ Этанол" и "Бучацкий мальтозный завод". И не только для нас, но и для АМКУ.

Суть в следующем: приватизация инфраструктуры "Укрспирта" происходит на аукционах – заводы или определенное имущество выставляют на торги, и тот, кто предложит большую сумму, забирает их себе. На этих аукционах систематически появлялся Марчук – и столь же систематически выигрывал. Но честно ли это? Вряд ли. Иначе АМКУ не возбуждал бы производство против его структур.

Первое производство

Сначала Юго-Западное межобластное отделение АМКУ летом 2025 года возбудило дело №72/73-25. Ответчиками в нем стали:

"Бучацкий мальтозный завод";

"Мишковицкий спиртовой завод", 20 % которого принадлежит компании "МВИ Этанол" Марчука.

Суть претензии заключалась в антиконкурентных согласованных действиях, направленных на искажение результатов аукциона по продаже имущества Мишковицкого производства "Укрспирта". Иными словами, в АМКУ заподозрили, что компании, связанные одним учредителем, могли договориться, чтобы аукцион прошел нечестно, а победитель был определен заранее.

Аукцион состоялся летом 2021 года. На тот момент "Мишковицкий спиртовой завод" назывался "Энергобрендом". И несмотря на стартовую цену лота в 7,3 млн грн, компания сразу же заявила "конскую" цену – 21,1 млн грн. А к финалу торгов она выросла до 23 млн 2 грн. Последнее важно, так как еще две компании предложили 23 млн и 23 млн 1 грн.

Примечательно, что цену 23 млн 1 грн предложило ООО "Фелисити Торг" – почти через 5 минут после того, как ООО "Подолье-Промресурс" предложило 23 млн грн. И все было бы логично – зачем отдавать кучу денег, если конкурент побежден? Но нет, ведь:

"Энергобренд" свою ставку еще не сделал.

Ожидать, что компания, которая с самого начала была готова "отвалить" более 20 млн грн, было бы наивно.

Что, собственно, и было доказано. Проходит 2 минуты, "Энергобренд" предлагает на 1 грн выше – и вот уже производство его.

"Новый владелец получит, в частности, главный производственный корпус, спиртохранилище, бардохранилище, цех брагоректификации, углекислотный и соковый цеха", – подвели итоги аукциона в Фонде госимущества.

Интересен здесь еще один момент – кратное превышение стартовой цены. Как показывает практика, это стандартный сигнал либо "горячих" торгов, либо их симуляции. И учитывая, что до того, как быть проданным в прямом смысле в три раза дороже, спиртовое производство безуспешно выставлялось на аукцион несколько раз, а также прямое обвинение АМКУ в искажении результатов аукциона, скорее всего, здесь речь идет именно о втором варианте.

Второе производство

Второе дело – под номером 72/81-25 – АМКУ возбудил осенью 2025 года. Фигурантом вновь стал "Бучацкий мальтозный завод" – на этот раз в паре с ООО "АгроБизнесВип". Основание то же самое – антиконкурентные согласованные действия, направленные на искажение результатов аукциона по продаже имущества Мишковицкого производства "Укрспирта".

Схема, зафиксированная АМКУ: связанные между собой компании участвуют в аукционе – и, конечно же, побеждают. Регулятор же сомневается в том, что аукцион прошел честно – и пытается разобраться: была ли конкуренция настоящей или оказалась фиктивной.

Впрочем, не менее важны здесь и другие аспекты. В частности:

Являются ли эти два разбирательства частью одной системной стратегии?

Какова общая стоимость приобретенных активов?

Проверял ли Фонд госимущества аффилированность участников перед аукционами?

Пока публичных ответов на эти вопросы нет. Однако АМКУ обязан их дать, поскольку в противном случае добросовестность всей приватизации "Укрспирта" будет поставлена под огромное сомнение.

168 тысяч дохода и более 60 миллионов долгов

В то же время, как известно, за каждым успешным мужчиной стоит мудрая женщина. И такая у Марчука есть.

В 2021 году она подавала декларацию как депутат Гайсинского горсовета. И больше всего внимания в ней привлекает разительный контраст между задекларированными доходами и реальным финансовым положением семьи.

Итак, за 2020 год Ирина Марчук задекларировала 86,4 тыс. грн своей зарплаты. Ее она получила в компании "АгроБизнесВип", которая вместе с фирмой её мужа фигурирует в деле АМКУ.

Кроме того, Марчук задекларировала 73,2 тыс. грн зарплаты мужа и 8,6 тыс. грн социальных выплат. В сумме – 168,2 тыс. грн.

Также Ирина задекларировала 200 тыс. грн и 50 тыс. долларов собственных наличных средств. А еще кэш мужа:

250 тыс. грн;

70 тыс. долларов.

Но наиболее показательная строка в – долговые обязательства. На имя Ирины и Виталия Марчуков оформлено 32 займа и кредита на сумму свыше 62 млн грн. Все они были получены в период с 2015 по 2020 годы.

Параллельно же, за 2020 год Марчук выдала займов на сумму свыше 25 млн грн. То есть, учитывая необходимость возврата кредитов, общий минус семьи составил почти 90 млн грн. Мудрость как она есть. Или вероятные махинации.

OBOZ.UA продолжит рассказывать о компаниях, которые манипулируют государственными аукционами, нанося тем самым бюджету значительный ущерб. Подробнее – в следующих материалах.