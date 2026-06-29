Обменники покупают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта 29 июня

За выходные в украинских обменниках заметно подешевел доллар. В полдень понедельника 29 июня они определил его курс в средние 44,39/45 грн (покупка/продажа). Это на 4 коп. ниже в покупке и на 6 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 26 числа.

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Подешевела наличная валюта и в банках – однако менее заметно. Там ее стоимость выставили на среднем уровне 44,6/45,1 грн (покупка/продажа). Это:

на 1 коп. ниже в покупке;

на 2 коп. в продаже.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 44,99-45,2 грн. Так:

ПриватБанк – 45,05 грн;

Правекс Банк – 45,05 грн;

Райффайзен Банк – 45,05 грн;

Таскомбанк – 45,16 грн;

Юнекс Банк – 45,12 грн;

Сенс Банк – 44,99 грн;

Укрсиббанк – 45,1 грн;

абанк – 45,2 грн.

Покупают же они ее по 44,45-44,7 грн. В частности:

ПриватБанк – 44,45 грн;

Правекс Банк – 44,7 грн;

Райффайзен Банк – 44,6 грн;

Таскомбанк – 44,55 грн;

Юнекс Банк – 44,5 грн;

Сенс Банк – 44,65 грн;

Укрсиббанк – 44,5 грн;

абанк – 44,5 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара в банках и обменниках на неделю

В целом же, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (заканчивается 5 июля) стоимость валюты в украинских банках и обменниках будет находиться в пределах 44,5-45,2 грн. Таким образом:

в обменниках ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже;

в банках – снижение в покупке при росте в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир, переход с июня в июль на валютном рынке, вероятнее всего, пройдет без резких изменений. Ведь несмотря на активное внимание к курсовой динамике, "оснований для панических ожиданий пока нет".

"Главным стабилизатором рынка остается Национальный банк. Регулятор имеет достаточное количество инструментов, чтобы при необходимости сглаживать дисбаланс между спросом и предложением валюты. Это особенно важно в периоды, когда импортеры активнее выходят на рынок с заявками на покупку валюты", – объяснил Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 мая общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,687 трлн грн. Что на 40,1 млрд грн больше, чем было в апреле. Лидером среди валют является гривня– сумма вкладов в ней оценивается в 1,103 трлн грн.

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