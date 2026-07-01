Польско-украинский мартиролог

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Польский президент Дуда обвинил украинцев в том, что они, мол, почти ничего не знают о "Волынской резне" и ее символах. Поэтому, не вдаваясь в подробности возникновения этого конфликта и взаимных стратегий по "овладению краем" как УПА, так и АК, о местных столкновениях и постоянных небольших конфликтах, давайте кратко пройдемся по самым известным знаковым (!), далеко не всем известным местам той трагедии, незнание о которых украинцами так волнует речпосполитов:

Польская сторона:

Паросля Первая (Parośla Pierwsza, тогдашний Сарненский уезд, ныне Владимирецкая община Варашского района Ровенской области), польская колония, 26 усадеб с 130 жителями. Нападение 9 февраля 1943 г., якобы сотня УПА Григория Перегиняка ("Довбешки-Коробки", погиб уже 22 февраля). Отряд представился советскими партизанами, связал всех поляков, а затем зарубил топорами и ножами от 149 до 173 жителей села. Нескольких жителей села-украинцев отпустили, именно из-за этого в содеянном была обвинена именно УПА (или отряд Тараса Бульбы-Боровца ОУН (М)).

Нюансы: первоисточник версии о бойцах УПА – воспоминания П. Вершигоры, советского партизана и писателя; все остальные свидетельства появились после 80-х годов и могут быть искажением легенды о виновниках преступления.

Порицк (Poryck, ныне Павловка, Владимирский район) 11 июля 1943 г. ("Кровавое воскресенье"), во время атаки УПА (?), (или, вероятно, сотней "Довбуш" ОУН-Мельника, 20 боевиков) на польские поселения, отряд повстанцев окружил местный католический костел Святой Троицы. Нападение произошло непосредственно во время праздничной воскресной мессы и праздника Петра и Павла. Костел забросали гранатами, разграбили, взорвали и подожгли; в нём и вокруг него погибло около 200 (или 222) поляков.

Нюансы: несколько эксгумаций подтвердили массовое преступление; в 2003 году в деревне президенты Украины Кучма и Польши Квасьневский открыли мемориал "Память. Скорбь. Единство".

Воля Островецкая и Островки (Wola Ostrowiecka i Ostrówki) в Любомльском уезде. 30 августа 1943 г. отряды УПА под руководством Ивана Климчака ("Лысого") одновременно окружили и совершили массовые убийства в обоих селах при активном участии украинского населения из окрестных сел. В Воле Островецкой погибло 628 поляков, 7 евреев, в Островках – 474 поляка.

Нюансы: акция была местью за убийства украинцев отрядами АК в Моложеве (54 убитых), Стрельцах (22 убитых) и Тугане (6 убитых). В 1990-х годах здесь были проведены одни из первых официальных эксгумаций, результаты которых оказали глубокое влияние на формирование современного польского нарратива о Волынской трагедии.

Панская Долина (Pańska Dolina) (Дубенский район Волынского воеводства) – польская колония, которая в 1943 году была одной из самых мощных польских баз самообороны АК. В польском нарративе это пример стойкости и успешной обороны от УПА, а также образец последующего полного уничтожения населенного пункта и памяти о нем.

Нюансы: на колонию периодически наносили удары местные отряды УПА из сотни "Гирняка" (22 июня и 14 июля 1943 г.). Но система дотов, бункеров и окопов вокруг колонии не позволяла провести генеральное наступление, и крупных боев за крепость не велось. НКВДисты обвиняли Омеляна Суничука в этих нападениях, приводя вымышленную мифическую цифру "3 000 уничтоженных поляков", чего никогда не было. И именно из-за этих обвинений возникла легенда о стойкости и самопожертвовании. Колония была эвакуирована немцами, а пустое село сожжено. На сегодняшний день населённого пункта не существует, неподалёку теперь находится село Надчичи.

Гута Степанская (Huta Stepańska) в Костопольском районе была центром польской АК. 16–19 июля 1943 г. село штурмовали значительные силы УПА-Север (около 1000 бойцов). Для польского нарратива это пример стойкой многодневной героической обороны, которая дала возможность эвакуироваться от угрозы уничтожения отдельным польским деревням-колониям Борек, Мельница, Темное, Каменка, Ляды, Седлиско, Островки, Пересла, Живка, Гали, Шимониско, Бжезина, Ужани, Сошники, Тур и Выробки.

Нюансы: это был тот случай, когда, осознавая превосходство сил УПА в противостоянии с АК и польскими колонистами на местности, они не только приняли решение о системной эвакуации, но и обратились за помощью как к советским партизанам, так и к немецким воинским частям. То есть глухую оборону и констатацию стратегического поражения в борьбе за влияние на Волыни поляки в нарративе превратили в пример стойкости (ну прямо как московиты о Севастополе). В результате боев и штурмов поляки-колонисты были эвакуированы (немцы отправили эвакуированных прямо на работу в Германию), а бойцы УПА захватили у немцев городки Костополь и Степань.

Пшебраже (Киверцовский район, Przebraża – Преображенское, ныне Гаево Луцкого района) – крупный центр польской обороны АК, выдержавший осаду подразделений УПА в июле и августе 1943 г. благодаря организованному сотрудничеству с советскими партизанами, а также наличию у защитников опорного пункта артиллерии, дзотов и минных полей. Польско-советская крепость удерживала оборону до января 1944 г., пока не подошел советский фронт.

Нюансы: крепость Пшебраже отличилась не только стойкой обороной и тесным сотрудничеством с коммунистическими партизанами, но и организацией нескольких карательных вылазок против окрестных украинских сел с убийствами украинцев.

Гута Пеняцкая (Huta Pieniacka), Бродовский район, Львовская область, 28 февраля 1944 г. Село было окружено подразделениями 4-го охранного полка дивизии "Галичина" Ваффен-СС и отрядами сотни УПА "Сироманцы" под командованием Дмитрия Карпенко (Яструба) и сожжено. Погибло 550 крестьян (по польским данным – 868 человек, но поименно известны 400 жертв).

Нюансы: село было мощной базой как для деятельности АК (отряд "Кедив" из 100 бойцов под командованием Казимира Войцеховского "Сатира"), так и базой диверсионной группы НКВД "Победоносный" Дмитрия Медведева и Николая Кузнецова и партизанского отряда Бориса Крутикова (в 200 бойцов). Решение о "пацификации" села было принято на уровне Львовской комендатуры после пыток и казни двух солдат охранного полка, которые были отправлены в село для разведки. Примечательно, что перед расправой над селом и советские, и польские партизаны успели его покинуть, оставив село беззащитным. Сожженное село было сровнено с землёй.

Подкамень (Podkamień), Золочевский район Львовской области, 12–16 марта 1944 г., убийство поляков, укрывавшихся в местном доминиканском монастыре. По разным данным, было убито от 150, 250, 400 до 1000 поляков.

Нюансы: в этот монастырь и в городок эвакуировались до 2 000 поляков с Волыни, у которых было оружие, которое они отказывались сдавать расположенному поблизости 4-му охранному полку дивизии "Галичина" Ваффен-СС. Либо УСУС, либо отряды под командованием М. Скорупского "Макса" совместно штурмовали монастырь и разоружили польскую ячейку, которая угрожала ударом в спину усусам, которые на фронте в то время противостояли наступлению Красной Армии. Из-за близости фронта ни точный ход событий, ни количество жертв установить практически невозможно, что дает простор для антиукраинской пропаганды.

Паликорови (Palikrowy): 12 марта 1944 г. массовая казнь 365 поляков теми же подразделениями 4-го охранного полка дивизии "Галичина" Ваффен-СС и отрядами УПА под командованием Макса Скорупского – беженцев с Волыни.

Нюансы: крайне мифическая цифра погибших (365) взята с местного креста над могилой (без проведения эксгумации) и отсутствие причин (в селе не было вооруженных поляков) для этих убийств превращает событие либо в пример немотивированной всеобщей озлобленности против поляков, либо в пример целенаправленной советской и, в конечном итоге, польской антиукраинской пропаганды.

Украинская сторона:

Красный Сад (Гороховский район Волынской области): 19 апреля 1943 г. немецкая и польская полиция полностью уничтожили это украинское село, убив 104 мирных жителя.

Нюансы: уничтожение села стало ответом на переход украинской вспомогательной полиции на сторону УПА, в результате чего немецкой оккупационной администрации пришлось заново создавать вспомогательную полицию из поляков, которые и приняли участие в этой карательной акции, превзойдя в "мести" немцев. Здесь следует обратить внимание на то, что эти события массового убийства произошли ещё до полномасштабного развертывания Волынского противостояния, что опровергает польский тезис об "украинской инициативе" в польско-украинской войне.

Пискоровичи (Piskorowice Подкарпатского воеводства, Польша), в ночь с 17 на 18 апреля 1945 г. вооружённые польские подразделения из отдела Народного Военного Союза под руководством Юзефа Задзерского (псевдоним "Волыняк") расстреляли в здании школы почти 200 (по украинским источникам – 358) украинцев из этого и соседних сел, которые под конвоем нескольких солдат Красной Армии ожидали здесь транспорта для депортации в Украину.

Нюансы: преступление было совершено из-за существования в селе ячейки ОУН и из-за выбора переселения в Украину вместо переселения на запад Польши на немецкие земли.

Павлокома (Pawłokoma, Подкарпатское воеводство, Польша), 1–3 марта 1945 г. Отделом АК под руководством поручика Юзефа Бисса (польск. Józef Biss) "Вацлав" было совершено массовое убийство крестьян – 366 жертв.

Нюансы: после решения о передаче этих земель из-под власти советской оккупационной администрации в ведение Польши начались процессы разграничения сфер влияния между отрядами НКВД, отделами УПА и отрядами АК. В этом хаосе было совершено несколько убийств польских активистов, на которые отдел АК отреагировал неадекватно, устроив массовые убийства в украинском селе. Эксгумации жертв расправы в Павлокомах до сих пор в Польше не проводились, поэтому количество жертв по-прежнему является приблизительным.

Гораец (Gorajec, Подкарпатское воеводство, Польша) – убийства, совершенные 2-м отдельным оперативным батальоном Внутренних войск Польши (польск. Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, KBW) совместно с ополченцами под командованием подполковника Станислава Шопинского 6 апреля 1945 г. – 198 крестьян. Целью "пацификации" было запугивание населения отдельных украинских сел с целью переселения украинцев на запад Польши.

Нюансы: выбор села был обусловлен тем, что оно активно поддерживало УПА, из него была мобилизована сотня "Зализняка" под командованием Ивана Шпонтака, а после карательной акции сотня разрослась до известного куря "Мстители", который активно противодействовал переселению украинцев из Закерзонья на запад Польши в рамках операции "Висла".

Березка (Brzuska Подкарпатского воеводства, Польша) – массовое убийство, совершенное 11 апреля 1945 г. подразделениями АК (вероятно, из Львовской округи АК), батальонами крестьян и польскими крестьянами из окрестных деревень.

Нюансы: Убийство 180 крестьян было просто актом "пацификации" села, которое в прошлом было известно своей поддержкой УПА. Здесь в 1944 году базировался легендарный курень "Сироманцы" под командованием "Ястреба". Во время казни в селе никаких формирований УПА уже почти год не было.

В Бахах (Bachów, Подкарпатское воеводство, Польша) убийства были совершены 11 апреля 1945 г. подразделениями АК (вероятно, из Львовского округа АК), крестьянскими батальонами и крестьянами-поляками из окрестных сел.

Нюансы: Убийства 90 крестьян сразу после решения о передаче этих земель Польше были таким образом механической "расплатой" украинцам Закерзонья за крах надежд на присоединение к вновь восстановленной Речи Посполитой земель Волыни и Галичины. Село в глубоком тылу Волынского противостояния таким образом "расплатилось" за поражение АК на Волыни. Примечательно, что участником этого массового убийства был ксендз-помощник из села Бабичи Францишек Журавски.

Малковичи (Małkowice, Подкарпатское воеводство, Польша) в ночь с 17 на 18 апреля 1945 г. группа польских шовинистов из села Орлы (командир – Роман Кисель "Семп") напала на село и убила не менее 138 украинцев. Документально установлены фамилии 133 убитых украинцев. Те, кто тогда выжил, в ходе последующей операции "Висла" были депортированы.

Нюансы: убийства и разграбление села совершили самопровозглашённые "патриоты" из соседних сел, которые просто решили кардинально разобраться с украинскими крестьянами. В отличие от убийств в Горайцах, о которых в Польше достаточно хорошо известно, но это событие списывается на "эксцессы коммунистического режима", убийства в Малковичах почти не известны, никаких эксгумаций не проводилось и никакой мемориализации трагедии не состоялось из-за полной замены местного населения приезжими поляками. Список жертв, изготовленный на табличке во Львове, установлен в селе в 1996 году частным образом.

Здесь представлены далеко не все места той ужасающей войны, где вчерашние соседи зверски убивали друг друга. Мест, где число жертв составляло менее 50 убитых человек на село, тысячи. Но этот небольшой список создан, чтобы показать, что украинцы не забыли и знают не только сами голые факты, но и обстоятельства той войны.

Да, та война была ужасной. Но она велась по логике войны, со всеми жестокостями, присущими войне, и велась за право представлять на этих землях свою нацию, свой этнос.

Неправомерно сводить события этой войны исключительно к "Волынскому противостоянию". На Волыни и в Галичине польские поселенцы потерпели поражение с большими для них потерями, в ответ на что они "ответили" разгромом украинцев в Закерзонье, что привело к тяжелым потерям для Украины.

Поэтому никто никому не "должен". И теперь дело в обоюдной мемориализации их и наших потерь и в обоюдном прекращении "злой памяти" о бывшей кровавой вражде.