'Красная, не красная... Мы бы и вдесятером': защитник 'Динамо' прокомментировал скандал в матче с 'Полесьем'

Защитник киевского "Динамо" Кристиан Биловар не согласился с критикой игроками и руководством "Полесья" арбитра очного матча команд Николая Балакина в 19-м туре Премьер-лиги. Футболист "бело-синих", который избежал удаления за грубое нарушение правил, подчеркнул, что все участники поединка совершали ошибки.

Об этом Биловар заявил в комментарии официальном сайту "Динамо". 25-летний центральный защитник отметил, что после игры от соперников исходило много негативных эмоций, хотя они пропустили два заслуженных и логичных гола, а в ответ сумели забить только один мяч.

"Когда мы выиграли в первом круге со счетом 4:1, то они ничего не ходили не рассказывали и никаких эмоций у них не было. Сейчас же они там рассказывают – красная, не красная... Если бы показал красную, возможно, мы бы и вдесятером у них выиграли. Я не знаю, как было бы, а возможно, они бы выиграли... Рефери – это такой же человек, как и мы все. Они ошиблись – пропустили два гола, мы ошиблись – пропустили один гол. Рефери тоже может ошибаться, возможно, там и не было красной карточки, как они рассказывают. Я не видел момента", – сказал Биловар.

Отметим, что президент "Полесья" Геннадий Буткевич потребовал расследовать решения Балакина и его бригады, которые привели к победе "Динамо" 2:1.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер "Динамо" Игорь Костюк назвал логичной и справедливой победу команды над "Полесьем" в 19-м туре Премьер-лиги.

