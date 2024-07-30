Лучшая теннисистка Украины устроила драму на Олимпиаде-2024 и вышла в четвертьфинал

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA №19) вышла в четвертьфинале олимпийского турнира в Париже. В матче 1/8 финала 22-летняя киевлянка была сильнее Марии Саккари (WTA №8) из Греции – 4:6, 7:6 (5:7), 6:4.

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Наша соотечественница уверенно начала матч, повела 3:0, но затем растеряла все преимущество. Гречанка мощными подачами выиграла 5 геймов подряд. Лишь проигрывая 3:5, Костюк смогла сделать брейк, который особо ни на что уже не влиял.

Настоящая драма развернулась во второй партии. Обе теннисистки по очереди отдавали свои подачи, доведя дело до тай-брейка. Там нервы у украинки оказались сильнее (7:5).

В третьем сете Марта удалось с первых минут навязать свою игру оппонентки и не отпускать ее до победного результата. После заключительного розыгрыша теннисистка из Украины упала без сил на корт.

В 1/4 финала Марта сыграет против Донны Векич (WTA №21) из Хорватии.

Костюк, для которой это дебютная Олимпиада в карьере, на старте Игр-2024 победила новозеландку Лулу Сунь (6:4, 6:3). Во втором круге украинка была сильнее француженки Клары Бюрель 7:6, 6:2.

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