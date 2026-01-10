Знаменитая украинская теннисистка сенсационно разгромила 6-ю ракетку мира и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене. Видео

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№26 WTA) уверенно вышла в финал турнира WTA 500 в австралийском Брисбене, не оставив шансов одной из фавориток соревнований. В полуфинале она за 56 минут сенсационно разгромила четвертую ракетку мира Джессику Пегулу (№6 WTA) , оформив один из самых ярких матчей в своей карьере.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу Костюк. Украинка доминировала с первых розыгрышей, сразу захватила инициативу и повела 6:0, 3:0, не позволяя сопернице навязать затяжную борьбу.

Несмотря на попытки Пегулы вернуться в матч, Костюк сохранила концентрацию до последнего мяча и реализовала матчбол подачей навылет.

Для Марты это была шестая очная встреча с Пегулой и лишь вторая победа над американкой. При этом украинка впервые в карьере сумела оформить "баранку" теннисистке из первой десятки рейтинга WTA.

По ходу матча Костюк выполнила четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Символично, что решающее очко она выиграла именно эйсом.

Выход в финал стал для Костюк третьей подряд победой над соперницами из топ-10 на турнире в Брисбене и 12-й такой победой в карьере. Ранее на этой неделе она обыграла Аманду Анисимову со счетом 6:4, 6:3, а в четвертьфинале прошла Мирру Андрееву, выиграв 7:6, 6:3.

Марта в четвертый раз в карьере сыграет в финале турнира WTA и в третий раз на соревнованиях категории WTA 500. Это ее первый финал с апреля 2024 года, когда она дошла до решающего матча в Штутгарте. Пока на счету Костюк один титул WTA, завоеванный в Остине в 2023 году.

Благодаря выходу в финал украинка гарантировала себе возвращение в топ-20 мирового рейтинга. В случае победы в решающем матче она поднимется на 18-е место, а при поражении замкнет первую двадцатку.

Соперницей Костюк в финале станет первая ракетка мира Арина Соболенко. Это будет их пятый очный поединок, и все четыре предыдущих матча, включая два в прошлом сезоне, остались за белорусской теннисисткой.

После матча Марта призналась, что ключевым стало умение сохранять концентрацию до последнего розыгрыша и не торопиться в важных моментах.

Костюк отметила, что старт встречи получился для нее почти идеальным, однако она не питала иллюзий, что матч закончится легко. По словам украинки, при счете 6:0, 3:0 напряжение никуда не исчезло, так как соперница относится к игрокам топ-10 и умеет возвращаться в игру. "Мы все люди, я понимала, что это может закончиться в любой момент, но я очень довольна тем, как смогла держаться до самого конца", – сказала Костюк.

Теннисистка подчеркнула, что ожидала сопротивления со стороны Пегулы и была собранной до последнего удара. Она призналась, что в решающий момент даже подумала, будто промахнулась, однако мяч попал в корт. "Я была напряжена до последнего очка и очень рада, что вышла в финал", – добавила она.

Говоря о том, что стало определяющим фактором победы, Костюк выделила тактическую дисциплину. По ее словам, против Пегулы важно не форсировать события, заставлять соперницу больше двигаться и менять темп игры. "Я старалась не спешить в розыгрышах и заставлять ее играть", – пояснила украинка.

Также Костюк обратила внимание на погодные условия, которые сыграли ей на руку. В более теплую погоду мяч летел быстрее, розыгрыши стали короче – и это дало ей дополнительное преимущество. При этом теннисистка подчеркнула, что в теннисе редко решает что-то одно. "Это очень комплексный вид спорта, и обычно все определяет сочетание факторов. Сегодня просто был очень хороший день для меня", – резюмировала Костюк.

