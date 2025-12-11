Конкурент Лунина в 'Реале' стал виновником поражения от 'Манчестер Сити'. Видео

Мадридский "Реал" потерпел домашнее поражение от "Манчестер Сити" в 6-м туре Лиги чемпионов. Матч на "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 1:2.

Видео дня

"Реал" начал встречу активнее и открыл счет на 28-й минуте: Беллингем тонко разрезал оборону передачей, а Родриго точно пробил в нижний угол.

Но преимущество хозяев продержалось недолго. "Сити" накрутил темп, заработал серию стандартов и сравнял благодаря неудачной игре Куртуа. Главный конкурент украинского голкипера Андрей Лунина не смог зафиксировать мяч, на подборе удачно среагировал О'Райли, пробивший низом.

Ключевой эпизод случился перед перерывом: после борьбы в штрафной арбитр Тюрпен через VAR назначил пенальти. Холанд хладнокровно отправил мяч в правый нижний угол.

Во втором тайме "Реал" перешёл в навал и создал несколько реальных моментов: опасный выстрел Винисиуса, удар Беллингема, перекладина после высокой попытки Эндрика. Но Доннарумма и защита "горожан" выдержали натиск, а многочисленные замены лишь увеличили сумбур и количество фолов под занавес встречи.

Напомним, что эта игра должна была стать ключевой в карьере Хаби Алонсо на посту главного тренера "Реала". Незадолго до поединка в испанских СМИ появилась информация, что в случае проигрыша, наставник будет уволен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!