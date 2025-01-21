'Кличко никогда не блистал': экс-чемпион мира из РФ нелепо принизил украинца из-за его камбэка

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Дени Лебедев неуважительно высказался в адрес легендарного Владимира Кличко, который планирует вернуться на ринг. Россиянин выдал откровенную чушь о том, что не понимает, каким образом украинец добивался побед и достиг невероятных высот в боксе.

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Об этом Лебедев заявил в интервью порталу Sport24. Представитель РФ, который известен своим выходами на ринг в форме солдата десантных войск, к которым он никогда не имел отношения, с нескрываемой завистью добавил, что у Кличко-младшего есть шансы совершить победный камбэк.

"На мой взгляд, его сильно потрепали за боксерскую карьеру. Обычно супертяжи не очень изношены, но не в случае с Кличко. Он уже износился. Но в супертяжелом весе всегда есть возможность ударить. Поэтому у него один шанс. Кличко никогда особо не блистал, хотя карьера у него нормальная. Как он побеждал, за счет чего, не знаю. Это одному Богу известно. Но надо отдать должное. Все-таки Кличко – чемпион, дрался с топовыми боксерами. Уверен, время его прошло. Вернуться в бокс – не очень хорошая затея. Но его можно понять. Как и многим боксерам, завершившим карьеру, иногда хочется вернуться. Думаю, ему необходимо вернуться, чтобы понять, что уже не стоит возвращаться. Его время ушло", – сказал Лебедев.

Кличко провел свой последний бой в апреле 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). До этого он уступил единогласным решением судей Тайсону Фьюри (34-2-1, 24 КО). Украинец и британец должны были провести реванш, но соперник Кличко отказался от него и освободил все пояса.

Владимир провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (54 – нокаутом). Он установил исторический рекорд, победив 23 соперников в чемпионских поединках.

Недавно Кличко прервал молчание о своем возвращении. Кроме того, стало известно, что Александр Усик (23-0, 14 КО) может поспособствовать камбэку соотечественника на профессиональный ринг.

Как сообщал OBOZ.UA, американские журналисты телеканала ESPN выразили уверенность в том, что Владимир Кличко возобновит карьеру в 2025 году. Также украинец недавно засветился на спаррингах с боксерами из нашей страны.

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