Киевское "Динамо" заявило футболиста из 3-го дивизиона чемпионата Ганы

Киевское "Динамо" внесло в заявку на сезон УПЛ 18-летнего полузащитника Фатаву Ганиву. Ганский футболист зарегистрирован по списку Б и стал одним из молодых игроков, которых клуб привлек в рамках летнего усиления состава.

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О переходе Ганиву в "Динамо" стало известно еще в августе. Тогда ганские медиа сообщили, что хавбек подписал с киевлянами контракт сроком на три года.

До переезда в Украину футболист выступал за "АС Коппан" из третьего дивизиона чемпионата Ганы. Ранее он также проходил просмотры в английских "Челси", "Борнмуте" и "Брентфорде". По данным СМИ, некоторое время игрок находился в системе лондонского клуба и тренировался с командами U-18 и U-21.

Ганиву выступал за юношеские сборные Ганы разных возрастов. В составе команды U-16 он стал победителем юношеского турнира УЕФА в Сербии, а позже привлекался в сборные U-17 и U-20.

Кроме Ганиву, в ближайшее время "Динамо" может дозаявить еще двух новичков. По информации СМИ, киевский клуб близок к оформлению трансфера ивуарийского вингера Кеассе Ба из швейцарской "Лозанны-Уши", а также аренды бразильского полузащитника Густаво Прадо из "Интернасьоналя" с опцией последующего выкупа.