'Киев-Баскет' броском с сиреной выиграл матч в Суперлиге Favbet. Видео

В поединке украинской Суперлиги Favbet Киев-Баскет оказал достойное сопротивление, но сумел дома выиграть на последних секундах у Прикарпатья-Говерлы. Игра завершилась со счетом 75:74 в пользу киевлян, которые в текущем сезоне одержали победу во всех трех встречах против Говерлы. Прикарпатцы сегодня выиграли три из четырех четвертей.

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Гости оживленно начали матч с рывка 5:0, однако ближе к середине четверти столичные игроки сумели выйти вперед и пошли на первый перерыв с +7. Во втором периоде произошла пауза из-за воздушной тревоги, продолжавшейся около 35 минут.

После возобновления встречи подопечные Евгения Мурзина сумели сократить отставание до 3 очков (доходившее до -12), а в начале третьей четверти – выйти вперед. Перед завершающим отрезком матча баскетболисты Дмитрия Забирченко сумели вернуть лидерство и ушли на перерыв благодаря базеру Павлу Буренко из +2. Однако в середине четвертого периода Говерла снова сумела выйти вперед, но в конце не удержала преимущество +8 в матче с интригой до последних секунд. Киевляне победили благодаря добавлению Максима Сандула за 2 секунды до сирены.

Киев-Баскет был более точным (46%-43%) и выиграл борьбу за подбор (41-35). Его запасные игроки набрали больше очков, чем соперники (21-11). А Прикарпатье допустило немного меньше потерь (12-14).

Самым эффективным игроком матча стал упомянутый центровый Сандул – 12 очков + 14 подборов + 6 передач (РЭ: 28). Лучшим скорером – форвард Денис Клевзуник с 21 очком. У гостей стоит отметить форварда Илью Кабацюру (18 очков + 6 подборов) и защитника Сергея Кузнецова (12 очков + 10 передач + 6 подборов).

Игровая неделя завершится в понедельник, 16 декабря, вторым матчем между Киев-Баскетом и Говерлой в столице. Начало – в 17:50 по киевскому времени.

Напомним, накануне Днепр дома во второй раз в сезоне победил БК Запорожья, а Старый Луцк на выезде в дерби уверенно выиграл у БК Ровно.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

15 декабря. ПС Венето, Киев

Прикарпатье-Говерла-КФВ - Киев-Баскет 75:74 (13:20, 20:16, 22:21, 19:18)

Прикарпатье-Говерла: Кабацюра 18+6 подборов, Морозов 14, Кузнецов 12+10 передач+6 подборов, Иванов 11+4 перехватов, Марков 8+5 передач — старт; Виталий Лемишко 4+5 подборов, Чугунов 4, Бречка 3, Стародуб 0

Киев-Баскет: Клевзуник 21, Сандул 12+14 подборов + 6 передач, Буренко 12, Зайцев 6+5передач, Сафонов 3+4 перехватов — старт; Сушкин 10, Когут 9, Карпюк 2, Смитюх 0