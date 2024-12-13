Впервые в сезоне: 'Старый Луцк' в Суперлиге Favbet одержал знаковую победу

"Старый Луцк" сумел одержать победу над "Ривне-ОШВСМ" на площадке соперника со счетом 74:62 в матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet.

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Лучане отлично начали матч, выиграв первую четверть 24:14 благодаря рывку в концовке десятиминутки. Это преимущество долгое время давало возможность гостям спокойно контролировать ход игры. Как только "Ривне-ОШВСМ" проводило неплохой отрезок, как "Старый Луцк" отвечал своим, возвращая себе комфортное преимущество.

Ключевым стал момент в третьей четверти, когда "Ривне" до минимума сократило свое отставание, но Павел Горобченко ответил на это двумя подряд точными трехочковыми, после чего он с партнерами вернули команде двузначное преимущество. Больше "Старый Луцк" соперника к себе не подпустил.

При равенстве в большинстве статистических показателях решающими стали дальние попадания - "Старый Луцк" забил 11 трехочковых при 29 попытках (37%), тогда как "Ривне" только 4 из 25 (16%).

Самым результативным в матче стал Павел Горобченко, набравший 28 очков, в том числе забрав 5/10 трехочковых. Антон Мусиенко (15 очков и 9 подборов) и Степан Лесик (13 очков и 9 подборов) остановились в шаге от дабл-дабла. В "Ривне" отметим Рода Брауна, который к 16 очкам добавил 12 подборов.

"Старый Луцк" одержал первую победу в сезоне над "Ривне" и четвертую победу в сезоне в целом, поднявшись на шестую строчку турнирной таблицы. "Ривне" остается третьим, имея 8 побед в 13 играх.

Суперлига Favbet.

Ровно, ДЮСШ-4

"Ривне" – "Старый Луцк" – 62:74 (14:24, 17:14, 20:21, 11:15)

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