БК "Днепр" во второй раз в сезоне Суперлиги Favebet победил "Запорожье"
"Днепр" одержал домашнюю победу в матче регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet, победив на площадке СК "Шинник" гостей из Запорожья - 83:51.
Гости держали равновесие в матче лишь до середины первой четверти, после чего Днепр начал продолжавшийся до финальной сирены рывок. Планомерно увеличивая отрыв, команда Владимира Коваля завершила игру с максимальным в этом матче преимуществом в 32 очка.
Днепр был лучшим на подборах, атаковал с высоким процентом, в том числе с дальней дистанции, реализовав 56% трехочковых (13/23). очков от игроков скамейки запасных.
Лучшим игроком матча стал Владимир Конев, набравший 14 очков, 7 подборов и 6 передач, а его рейтинг эффективности составил 21 балл.
Днепр продолжил свою беспроигрышную серию в Суперлиге до 9 матчей и уверенно занимает первое место в турнирной таблице.
Суперлига Favbet.
Днепр, СК Шинник
Днепр — Запорожье 83:51 (24:16, 24:13, 20:16, 15:6)
Днепр : Конев 14 + 7 подборов + 6 передач, Загреба 9 + 7 подборов, Сипало 9 + 5 подборов + 3 блок-шота + 2 перехвата - 4 потери, Дубоненко 8 + 3 передачи + 3 перехвата, Тимофеенко 7 + 10 подборов - 5 потерь - старт, Закурдаев 13 + 4 перехвата, Горобченко 11+8 передач, Орешник 9+4 передачи, Коротченко 3
Запорожье: Николаевчук 8+4 подбора – 3 потери, Петренко 8, Хохоник 7+7 подборов + 7 передач – 3 потери, Никитин 6+7 подборов + 3 передачи – 3 потери, Кабанов 3 – 3 потери – старт, Дмитренко 12+6 подборов – 3 потери, Величко 6+3 перехвата – 3 потери, Новиков 1