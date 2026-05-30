'Каждый, кто разбирается в боксе, знает...' У Усика сделали откровенное признание про случившееся в бою с Верховеном

Директор команды чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Сергей Лапин высказался о непростом поединке украинца против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. По его словам, команда изначально понимала, что бой окажется значительно сложнее, чем многие ожидали.

До остановки боя украинец испытывал серьезное сопротивление со стороны соперника, а на одной из судейских записок даже уступал по очкам. Лапин отметил, что команда тщательно готовилась к противостоянию, поскольку Верховен обладает нестандартной манерой ведения боя.

"Никто никогда не говорил, что это будет легкий вечер. Итоговый результат: победа нокаутом. Наша задача заключалась в том, чтобы измотать очень сильного и неудобного соперника, который постоянно создавал непривычные углы атаки и давление. Каждый, кто действительно разбирается в боксе, знает, насколько сложно противостоять неудобному и нестандартному бойцу", – сказал Лапин в интервью Mirror.

Он подчеркнул, что обсуждения судейских записок, комментариев и трансляции не имеют значения по сравнению с итоговым результатом. По словам функционера, многие недооценили сложность такого противостояния.

Лапин также заявил, что Усик уже ничего никому не должен доказывать и самостоятельно определит, с кем встретится в следующем бою. По его словам, на решение повлияют только интерес самого чемпиона и привлекательность предложения, а не давление со стороны публики или обсуждения в социальных сетях.

В команде украинца считают, что в итоге зрители получили напряженный поединок и зрелищную развязку с досрочным завершением боя.

Как сообщал OBOZ.UA, схватка у пирамид Гизы против нидерландца Рико Верховена завершилась техническим нокаутом в 11-м раунде после того, как Усик отправил соперника в нокдаун, а затем провел серию ударов у канатов.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью резко высказался о спорной остановке поединка, заявив, что бой не должен был заканчиваться решением рефери.

