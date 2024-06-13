"Арсенал" принял радикальное решение по Зинченко – СМИ

Один из капитанов сборной Украины Александр Зинченко, вероятнее всего, не продолжит карьеру в лондонском "Арсенале", куда он перешел из "Манчестер Сити" летом 2022 года. Тогда украинец подписал четырехлетний контракт, однако "канониры" уже сейчас готовы расстаться с игроком.

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Об этом информирует портал tbrfootball.com. По его данным руководство "Арсенала" уже проинформировало Зинченко о том, что тот выставлен на трансфер. Украинец якобы не входит в планы тренера Микеля Артеты на будущий сезон. Испанский специалист высоко ценит умения Александра, но считает, что тот не соответствует в полной мере новым вызовам.

При этом вместе с Зинченко был выставлен на трансфер и Киран Тирни, который также действует на позиции левого защитника. Артета, вероятно, будет делать ставку на японца Такахиро Томиясу.

Зинченко за два сезона сыграл 68 матчей в составе "Арсенала". В его активе два гола и четыре голевые передачи. Украинец помог лондонцам дважды подряд стать вице-чемпионами Англии и выиграть Суперкубок страны.

Как сообщал OBOZ.UA, лондонский "Арсенал" заинтересовался голкипером сборной Украины Андреем Луниным, который готов покинуть "Реал".

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