Зинченко покидает 'Арсенал'. СМИ назвали новый сенсационный топ-клуб капитана сборной Украины

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко с большой долей вероятности покинет лондонский клуб и перейдет в "Боруссию" Дортмунд, пишет Telegraph. 28-летний капитан сборной Украины, который перешел в столичный клуб из "Манчестер Сити" за £30 млн в 2022 году, может сменить команду еще до закрытия январского трансферного окна.

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"Боруссия" активно ищет нового левого защитника и поставил Зинченко на первое место в своем списке после того, как им не удалось договориться с "Челси" о трансфере Ренату Вейги.

"Челси" согласился отправить Вейгу в аренду в "Ювентус" до конца сезона, хотя изначально настаивал на его полноценной продаже. Теперь дортмундцы, которые ранее сделали предложение по португальцу, вынуждены искать другие варианты. Еще одним кандидатом считается Бен Чилуэлл из "Челси", но лидер нашей сборной рассматривается как приоритетная цель.

Несмотря на то, что Зінченко вышел в стартовом составе "Арсенала" в матче Лиги чемпионов против загребского "Динамо" в среду, он уступил место в иерархии Микеля Артеты молодому Майлсу Льюис-Скелли.

Однако травма Льюис-Скелли в матче против "Астон Виллы" может заставить "Арсенал" подождать результатов медицинского обследования, прежде чем отпустить Зінченко. В то же время Риккардо Калафиори, который был на скамейке запасных "Дортмунда", восстановился после травмы, что делает продажу Зинченко более вероятной.

С момента перехода в "Арсенал" Зінченко провел 81 матч за клуб во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 4 ассиста.

Между тем, "Боруссия" на этой неделе уволила главного тренера Нури Шахина и, как сообщается, может назначить бывшего наставника "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага на его место.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, что предложение по Зинченко готовится направить в Лондон чемпион Италии миланский "Интер". Главный тренер команды Симоне Индзаги заинтересован в подписании украинца, отмечая его универсальность и умение сыграть как в обороне, так и в центре поля.

В нынешнем сезоне украинец принял участие в 11 матчах, сыграв в сумме 331 минуту. В активе нашего соотечественника нет ни одного полного поединка. Более того, в Премьер-лиге Зинченко за последний месяц провел на поле лишь одну минуту.

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