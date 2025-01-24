Футболист сборной Украины переходит в топ-клуб: СМИ раскрыли сумму трансфера

Один из нынешних лидеров чемпионата Испании мадридский "Атлетико" стал фаворитом в борьбе за футболиста сборной Украины Александра Зинченко. Столичный клуб вступил в серьезные переговоры с лондонским "Арсеналом", за который выступает 28-летний универсал.

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Об этом информирует немецкая редакция телеканала Sky Sports. По данным источника, "матрасники" очень сильно заинтересованы в услугах нашего соотечественника, который может закрыть позицию не только левого защитника, но и центрального хавбека.

"Атлетико" готов как взять Зинченко в аренду, так и совершить полноценный трансфер. Переход украинца оценивается в 20 миллионов евро плюс бонусы.

Также на Александра претендует дортмундская "Боруссия", но ее приоритет сместился в сторону футболиста, который сможет сыграть как на фланге, так и в центре обороны.

Сам Зинченко также настроен покинуть "Арсенал", куда он перебрался из "Манчестер Сити" летом 2022 года за 35 млн. Украинец потерял место в составе "канониров". В нынешнем сезоне Александр принял участие в 13 матчах, сыграв в сумме 408 минут. В активе нашего соотечественника нет ни одного полного поединка. Более того, в Премьер-лиге Зинченко за последний месяц провел на поле лишь четыре минуты.

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