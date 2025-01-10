На выход: лидера сборной Украины решили выставить из европейского гранда – СМИ

Защитник сборной Украины Александр Зинченко близок к тому, чтобы покинуть лондонский "Арсенал" уже в зимнее трансферное окно. Наш соотечественник не входит в планы главного тренера "канониров" Микеля Артеты, а поэтому практически не получает игровых минут в нынешнем сезоне.

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По данным британского таблоида The Sun, предложение по Зинченко готовится направить в Лондон чемпион Италии миланский "Интер". Главный тренер команды Симоне Индзаги заинтересован в подписании украинца, отмечая его универсальность и умение сыграть как в обороне, так и в центре поля.

Артета уже дал понять Зинченко и его представителям, что не возражает против трансфера 28-летнего футболиста. Для самого Александра смена команды также послужила бы хорошим шансом встряхнуть карьеру после того, как он без вариантов стал стабильным игроком запаса в "Арсенале".

В нынешнем сезоне украинец принял участие в 11 матчах, сыграв в сумме 331 минуту. В активе нашего соотечественника нет ни одного полного поединка. Более того, в Премьер-лиге Зинченко за последний месяц провел на поле лишь одну минуту.

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