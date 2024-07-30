Камбэк дня: появилось видео фантастической победы Харлан в бою за 'бронзу' Олимпиады-2024

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан принесла Украине первую медаль Олимпийских игр 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже. В поединке за "бронзу" в турнире саблисток наша соотечественница победила кореянку Чой Сибэй с минимальным счетом – 15:14.

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33-летняя уроженка Николаева не самым удачным образом провела первую половину схватки. Она отпустила соперницу сразу на пять уколов. После минутного перерыва кореянка и вовсе подобралась к преимуществу 11:6.

Это означало, что сопернице Харлан оставалось сделать лишь четыре точных укола, чтоб закрыть бой. Однако Ольга продемонстрировала все свое мастерство и характер. Рывком в семь результативных атак наша саблистка не только догнала оппонентку, но и вышла вперед.

Концовка дуэли превратилась в битву нервов. При счете 14:13 в свою пользу Харлан, казалось, нанесла точный укол, но судьи после просмотра повтора отдали очко Сибэн.

В итоге Ольга победила с отрывом в один пункт. Вашему вниманию видео этого героического камбэка.

Для Харлан это уже пятая награда на четвертых Олимпийских играх. До этого она брала "золото" Пекина-2008, "бронзу" Лондона-2012, а также "бронзу" и "серебро" Рио-2016.

Как сообщал OBOZ.UA, Ольга Харлан расплакалась после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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