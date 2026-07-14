"Какой позор": игроки сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2026 устроили демарш

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва жестко раскритиковал футболистов национальной команды после вылета м чемпионата мира 2026 года. Политика разозлил не сам факт неудачи сборной в игре 1/8 финала турнира с Норвегией, а их поведение уже по окончании матча.

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Лула да Силва возмутился, что из состава делегации, которая отправилась в США, Мексику и Канаду, на родину вернулся только один игрок, информирует UOL. В Бразилию приехал только защитник "Фламенго" Данило, а остальные футболисты отказались лететь этим рейсом, что президент назвал неуважение.

"Члены делегации, которая улетала на чемпионат в большом составе, вернулась с турнира каждый сам по себе. В самолете почти никого не было. Какой позор. Только один игрок прилетел этим рейсом. А если бы мы победили, тут бы сейчас все танцевали", – сказал гневно бразильский лидер.

Отметим, что Бразилия проиграла Норвегии 1:2, пропустив два мяча на последних минутах. Позже журналисты раскрыли, что творилось в раздевалке команды после вылета с чемпионата мира.

Как сообщал OBOZ.UA, на ЧМ-2026 в ближайшие дни состоятся полуфинальные матчи, которые определят пару финалистов и участников игры за третье место.

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