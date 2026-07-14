Месси и Мбаппе против вратарей. Что нужно знать перед полуфиналами ЧМ по футболу

Уже сегодня начинаются полуфиналы чемпионата мира. Серебряный призер Франция против давнего чемпиона. Действующий обладатель кубка Аргентина против давнего претендента на возвращение трофея. Осталось всего четыре игры – и эти матчи определят лучшие сборные планеты. На что обратить внимание? Что поможет понять игру? И кто достоин финала? Рассказывает OBOZ.UA.

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Франция — Испания: время познакомиться

Представьте себе, что с момента первой встречи Франции и Испании прошло уже 104 года, но сборные никогда(!) не играли на ЧМ! Были матчи в отборочном турнире, но за всю историю чемпионатов мира эти две великолепные команды никогда не пересекались. Это будет действительно интересная тактическая битва глубины состава, ведь идейные команды могут опираться на замены: у испанского тренера есть целый набор "Барселоны", тогда как у Дешама – мечта футбольных симуляторов и равноценная стартовая одиннадцатка на скамейке запасных.

Главная интрига этого матча – противостояние Мбаппе и Ямаля. Футболисты находятся на разных полюсах гонки бомбардиров (8 голов против всего 1), и встреча двух без исключения талантливых игроков заслуживает отдельного упоминания в анонсе. Ламин, несмотря на столь низкую результативность (забил только саудовцам), становится всё более важным для тренера де ла Фуэнте. Игрок не расстроен отсутствием голов, но и мы можем видеть, что он отвлекает на себя защиту и позволяет Оярсабалю стать главной движущей силой испанской атаки. Зато Килиан не выделялся только в матче против Норвегии и, несмотря на все разговоры о нём как о "диктаторе", остаётся двигателем команды. Именно на него будет направлена реакция Родри, Ляпорта и Кубарси, что откроет путь для флангов, где играют Дуэ и Дембеле. Фантастические ожидания.

Аргентина – Англия: кто возглавит гонку бомбардиров?

Зато эти команды встречались друг с другом множество раз. Побеждали и те, и другие, но в 2002 году именно победа британцев в группе оставила соперников за пределами квалификационной зоны. Сейчас Англия вышла во второй полуфинал за последние три ЧМ. Их единственный триумф был в 1966 году, и по итогам текущих матчей "львы" повсюду кричат, что "Он возвращается домой". С другой стороны – Аргентина, трёхкратный чемпион мира, стремящийся к четвёртому кубку. У команды Скалони цель ясна: стать первой командой, защитившей титул, чего не было с 1962 года, со времен Бразилии. Представьте себе такой удар по репутации главного соперника.

Еще один вопрос – чья "Рука Бога" будет на этот раз? Все ведет к Месси? Лионель вступил в борьбу за рекорд Клозе и сейчас только продолжает его наращивать для своих преемников. У аргентинца так же 8 голов, как и у Мбаппе, но на одну голевую передачу меньше. Ключевая фигура другой стороны – Гарри Кейн, который был капитаном и на прошлом чемпионате мира в 2018 году. Несмотря на вылет, он тогда стал лучшим бомбардиром. Сейчас же форвард, пожалуй, является главной голевой стратегией англичан. Ну а, если что, свою лазейку найдёт Беллингем. С VAR в этом году руками не забьёшь. Наверное.

Ставка на вратарей спасет не всех?

Именно в этом случае мы должны обратить особое внимание на вратарей. Они берут на себя немалую долю ответственности, но по-разному. Только в Испании пропущен всего 1 гол (причем в четвертьфинале), у Франции – 2, тогда как у Англии и Аргентины – по 6. Когда игра дойдет до последней линии и до удара – смотрите не на удар, а на вратарей.

Меньян стал символом французов со времен последнего Евро и теперь олицетворяет надежность. Именно от него будут ждать своевременного сейва, выхода из-под испанского прессинга и удачной передачи. Напротив него будет Симон, у которого 5 "сухих" матчей на чемпионате мира (650 минут без пропущенных голов) свидетельствуют о фантастическом выборе позиции, самоотдаче и умении предвидеть. В другом полуфинале к вашему вниманию Пикфорд: аристократ с взрывным характером, образцовой сосредоточенностью и концентрацией на протяжении каждой игровой минуты. Даже 6 пропущенных голов не означают, что Тухель решится заменить основного голкипера Англии. Ну а Мартинес это эталон страстного отношения к игре, когда стиль – это непреодолимая решимость и психологическая устойчивость. Да, он тоже пропустил 6 голов, однако готов пожертвовать всем ради результата, даже собой, в буквальном смысле.

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Лето большой игры продолжается – на очереди Англия – Аргентина. Эксперты GGBET отдают предпочтение Англии с коэффициентом 2,79, на Аргентину – 3,17. Выбирай, кого поддержать на ggbet.ua.

Когда и где смотреть матчи?

Полуфиналы – первые матчи турнина, разнесённые по разным дням. Матч Франции против Испании состоится сегодня, 14 июля, в 22:00. Англия сыграет против Аргентины завтра вечером, 15 июля, тоже в 22:00. Обе игры будет транслировать MEGOGO. Далее нас ждут матч за третье место 18 числа и финал 19 июля.

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