'Неправильный сигнал Путину': Трампа предостерегли от серьезной ошибки

Главы Комитетов по вопросам армии Сената и Палаты представителей США, сенаторы от Республиканской партии Роджер Уикер и Майк Роджерс выступили против решения президента Дональда Трампа сократить численность американских сил в Германии. Там заявили, что Берлин предоставлял территорию для военных маневров ВС США во время антииранской операции.

Об этом говорится в официальном заявлении двух американских политиков. Обращение приводит пресс-служба Комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей.

В заявлении сенаторы поддержали официальный Берлин, который, по их словам, увеличил оборонные расходы, а также предоставил беспрепятственный доступ, базирование и использование воздушного пространства американской армией.

По их словам, несмотря на усилия, союзникам США в Европе нужно больше времени для того, чтобы отвечать за безопасность на континенте. Поэтому, преждевременное сокращение войск может послать неправильный сигнал России, поэтому они предлагают переместить выведенные силы на восточный фланг НАТО.

"Преждевременное сокращение передового присутствия Америки в Европе до того, как эти возможности будут полностью реализованы, рискует подорвать сдерживание и послать неправильный сигнал Владимиру Путину. Вместо того, чтобы полностью выводить войска с континента, в интересах Америки поддерживать сильный потенциал сдерживания в Европе, перемещая эти 5000 американских военнослужащих на восток", – говорится в заявлении.

Кроме этого, Уикер и Роджерс призвали Белый дом сотрудничать с Конгрессом относительно американского военного присутствия в Европе.

"Любое существенное изменение в позиции американских сил в Европе требует целенаправленного пересмотра и тесной координации с Конгрессом и нашими союзниками. Мы ожидаем, что Пентагон свяжется со своими наблюдательными комитетами в ближайшие дни и недели по этому решению и его последствий для сдерживания США и трансатлантической безопасности", – добавляют сенаторы.

Заметим, что Дональд Трамп угрожал уменьшить контингент американских войск в Германии еще во время первого президентского срока 2017-2021 гг. Как свидетельствуют данные Министерства обороны США от середины апреля, в Европе дислоцировано около 86 тысяч американских солдат, из них около 39 тысяч - в Германии. Это количество регулярно меняется, в частности из-за ротации личного состава и учений.

Недавно канцлер Германии Фридирих Мерц во время открытой встречи-урока с гимназистами в Марсберге заявил, что у США "со всей очевидностью" отсутствует стратегия в войне против Ирана, в частности относительно конца войны.

Мерц заявил, что проблема заключается в том, как именно положить конец военному конфликту по опыту предыдущих войн (в частности в Афганистане и Ираке). Поэтому, как указал Мерц, решение начать войну против Ирана было необдуманным, а США и Израиль начали войну против Ирана без предварительных консультаций с Европой.

Трампа слова федерального канцлера разозлили.

"Он даже не знает, о чем говорит! Если бы у Ирана было ядерное оружие, весь мир оказался бы в заложниках. Я прямо сейчас делаю в отношении Ирана то, что другие страны или президенты должны были сделать уже давно. Неудивительно, что у Германии дела идут так плохо: как в экономике, так и во всем остальном!" – говорил он.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Белого дома недавно снова заявил о возможности вывода части американских войск из Германии, чем застал врасплох Министерство обороны США. В Пентагоне отмечают, что не готовились к такому сценарию, однако вынуждены серьезно воспринимать эти сигналы, учитывая предыдущий опыт.

