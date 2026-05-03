SpaceX запустила спутник, который в 2022 году из-за вторжения в Украину не отправила Россия

Южнокорейский спутник наблюдения за Землей успешно вывели на низкую околоземную орбиту. Этот запуск был запланирован еще в 2022 году. Спутник должны были отправить на российской ракете, однако эти планы изменились из-за войны в Украине.

О запуске сообщило агентство Yonhap. По данным издания, ракета Falcon 9 компании SpaceX стартовала с базы Космических сил Ванденберг в штате Калифорния поздно вечером 3 мая по местному времени. С 45 основным грузом на борту был спутник CAS500-2.

Этот аппарат разработан Korea Aerospace Industries и относится к спутникам нового поколения среднего класса. Он предназначен для наблюдения за стихийными бедствиями и аграрным сектором.

Изначально запуск планировали осуществить в 2022 году с помощью российской ракеты "Союз", однако реализацию проекта отложили после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

