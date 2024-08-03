Как Украина выиграла 'золото' ОИ-2024 в командной сабле: появилось видео победного укола

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой, стала победителем Олимпийских игр-2024 в командном турнире. Наши девушки в финале победили команду Южной Кореи, при том, что до последнего раунда проигрывали в счете 37:40.

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Завершала матчевую схватку Ольга Харлан и сделала это фантастически. 33-летняя уроженка Николаева смогла не только восстановить равновесие, но и двумя последними уколами вырвать победу.

OBOZ.UA предлагает своим читателям посмотреть на заключительные мгновения золотой схватки.

После заключительного укола зал в Париже устроил овации нашим соотечественницам.

Во время торжественной церемонии награждения впервые на Играх в столице Франции прозвучал гимн Украины.

Комментируя свой успех Ольга Харлан с партнершами призналась, что были очень спокойны перед финалом.

Стоит отметить, что после этой победы Харлан стала самой титулованной украинской спортсменкой в истории Олимпийских игр.

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