Как смотреть реванш Усик – Фьюри. Пошаговая инструкция

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (22-0, 14 КО) в субботу, 21 декабря, проведет свой седьмой поединок в супертяжелом весе. Соперником небитого крымчанина вновь будет британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Видео дня

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию реванша Усик – Фьюри. Ориентировочное время начала поединка на ринге Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 01:00 воскресенья, 21 декабря.

Украинское эфирное телевидение не покажет встречу. Все жители нашей страны смогут увидеть прямую трансляцию из Саудовской Аравии на медиасервисе MEGOGO, купив любую из основных подписок: "Оптимальная", "Максимальная" или МEGOPACK. Кстати, официальный спонсор трансляции боя Усика и Фьюри – лицензионный букмекер GGBET . Этот бренд поддерживает украинский спорт, создает уникальный контент для фанатов и развивает культуру ответственной игры.

Для покупки надо зайти на сайт MEGOGO, где на главной странице нажать на анонс боя Усика и Фьюри.

После чего нажать "Смотреть". Затем указать, какую вы покупаете подписку, например "Оптимальная". Таким образом просмотр схватки обойдется в 149 грн. Это самый дешевый вариант.

На странице входа надо ввести свой номер телефона и войти в сервис.

После этого необходимо ввести данные своей платежной карты и нажать "Подключить", совершив оплату.

Отметим, что фаворитом поединка считается украинец. Аналитики GGBET на бой Усик – Фьюри 2 предлагают поставить на победу нашего соотечественника с коэффициентом 1,70. Успех британца оценивается котировкой 2,65. А показатели на ничью достигают уровня 18,00.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил чемпиона WBC Тайсона Фьюри и стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе.

17 декабря стало известно, что за поединком между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) будет следить судья на базе искусственного интеллекта.

До этого Усик 27 августа на стадионе "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве победил британского претендента Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) техническим нокаутом в 9-м раунде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!