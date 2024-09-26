'Как он это сделал?!' В Лиге Европы был забит чудо-гол 'вне законов физики'. Видео

Немецкий нападающий "Хоффенхайма" Макс Мерштедт отметился невероятным ударом в 1-м туре Лиги Европы. 18-летний футболист забил свой дебютный гол в матче против датского "Мидтьюлланда", спас команду от поражения (1:1).

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На последних минутах поединка немцы "горели" 0:1, когда на 89-й минуте организовали одну из последних атак. Польский защитник "Хоффенхайма" Павел Кадержабек отдал передачу с правого фланга, но сделал это "в недодачу". Однако Мерштедт смог искусно выкрутиться и в падении нанести точный "выстрел".

Комментатор Виталий Волочай, работающий на этой игре на несколько мгновений потерял дар речи, заявив, что этот гол "вне закона физики".

"Боже! Как он это сделал? Что это было?" – с трудом сдержал эмоций журналист.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне киевское "Динамо" проиграло в первом туре группового этапа Лиги Европы. Подопечные Александра Шовковского в номинально домашнем матче на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге уступили со счетом 0:3 итальянскому "Лацио".

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