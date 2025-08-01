'Как можно допускать? Это не футбол': легенда 'Динамо' возмутился стартом Лиги чемпионов

Легендарный футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо выразил возмущение противостоянием команды с мальтийским "Хамрун Спартанс" в Лиге чемпионов, где украинцы были сильнее с общим счетом 6:0. Бывший тренер "бело-синих" и сборной страны разнес соперников подопечных Александра Шовковского и поставил под сомнение необходимость допуска таких команд к турнирам.

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Такое мнение Сабо выразил в интервью порталу Sport.ua. Также он раскритиковал действия динамовцев за излишнее желание выиграть в режиме экономии сил, а кроме того, добавил, что ему в принципе было неинтересно наблюдать за играми киевлян с мальтийцами.

"Это не футбол. Как можно допускать к выступлениям в таком престижном турнире, как Лига чемпионов, такие команды? Никакого интереса не было. Мне вспоминаются времена, когда мы были на тренировочном сборе и для первых спаррингов выбирали соперников любительского уровня или же заводские команды. Это было лучше. Мы забивали то восемь, то десять мячей – но хотя бы играли. А здесь никакой игры не было. Хотя могли забить не шесть, а шестнадцать мячей! Наши футболисты вышли и играли стоя. Скорости нет, ничего нет… Обидно", – сказал Сабо.

Отметим, что главный тренер "Динамо" Александр Шовковский выразил недовольство действиями своих футболистов в ответной игре с "Хамрун Спартанс".

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" узнало соперника в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, а искусственный интеллект дал прогноз на результаты противостояния.

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