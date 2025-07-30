'Но нам это не удалось': Шовковский раскритиковал игру 'Динамо' в Лиге чемпионов

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский подверг критики игру своей команды на старте второго тайма ответного матча отбора Лиги чемпионов с мальтийским "Хамрун Спартанс". Несмотря на уверенную победу 3:0, наставник "бело-синих" остался недовольным действиями своих подопечных в этот отрезок поединка.

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Об этом Шовковский заявил на пресс-конференции после игры в Люблине, передает официальный сайт киевлян. По словам легендарного вратаря, футболисты "Динамо" откровенно сбавили обороты после перерыва и не выполнили установку тренерского штаба.

"Безусловно, первым таймом я был доволен, а во втором мы немного сбавили обороты. Собственно, в начале второго тайма мне показалось, что команда не вышла из раздевалки. Поэтому этим отрезком я остался не доволен. Да и вообще мы договаривались как раз о том, чтобы не притормаживать и дальше работать в том же режиме, что и в первом тайме, но нам это не удалось. Будем разбираться, почему так произошло. Самое главное – что мы решили первую задачу и идем дальше", – сказал Шовковский.

Отметим, что в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов "Динамо" сыграет с победителем дуэли "Пафос" (Кипр) – "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), первая встреча которых завершилась вничью 1:1.

OBOZ.UA провел детальный тактический анализ матча "Динамо" – "Хамрун Спартанс" и выделил основные момент противостояния.

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