Известный украинский участник Олимпиады-2026 вынужден работать в Чехии на строительстве. Видео

Известный украинский горнолыжник Дмитрий Шепюк, который выступал на зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, сейчас работает на строительстве в Чехии. Спортсмен трудится в Брно, чтобы иметь возможность продолжать тренировки и развивать карьеру в спорте.

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Свою историю 20-летний спортсмен рассказал местному уличному блогеру Петру Гавлику., который случайно встретил его на одной из строек. По словам Гавлика, сначала он не поверил, что перед ними олимпиец, однако после проверки информации подтвердилось, что речь идет именно о Шепюке.

Авторы ролика отметили, что украинец не ищет оправданий сложным обстоятельствам и зарабатывает физическим трудом, чтобы сохранять возможность заниматься спортом. После знакомства с его историей они решили посвятить спортсмену отдельное видео.

"Все, что зарабатываю, вкладываю в спорт. Хочу, чтобы спорт начал обеспечивать меня, чтобы мне не приходилось ходить на работу", – сказал Дмитрий.

Шепюк также отметил, что был участником Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. По его словам, необходимость работать связана с высокой стоимостью занятий горнолыжным спортом.

"Я был на Олимпиаде в Милане и Кортина. И мне приходится работать. Потому что горнолыжный спорт очень дорогой", – заявил спортсмен.

Шепюк представлял Украину на зимних Олимпийских играх 2026 года в соревнованиях по горнолыжному спорту. На Играх он выступил в скоростном спуске, супергиганте, гигантском слаломе и слаломе.

Во время Олимпиады украинец также привлек внимание жестом поддержки скелетониста Владислава Гераскевича, показав после финиша надпись "UKR heroes with us" на своей перчатке.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре Шепюк выиграл старт категории NJR в Кортина-д'Ампеццо в гигантском слаломе и стал первым юниором в истории Украины, кто с национальным рекордом выполнил норматив мастера спорта международного класса.

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