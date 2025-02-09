Известный украинский тяжеловес нокаутом выиграл бой в США. Видео

28-летний боксер из Львова Любомир Пинчук (16-4-2, 10 KO) добыл эффектную победу на ринге Priory Grand Hall в американском Питтсбурге. Наш тяжеловес нокаутировал местного бойца Брайана Холстейна (13-11-2, 7 КО).

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Украинец владел инициативой большую часть времени и смог удачно воплотить ее в необходимый результат. В один из моментов Любомир подловил соперника на контратаке мощным правым боковым, отправив американца в нокаут.

10 апреля 2022 года Пинчук проиграл представителю Италии Симоне Федериче (19-2-1, 8 КО) в бою за пояс чемпиона WBC Континентальной Америки и звание золотого чемпиона Северной Америки по версии WBA. Поединок прошел в Скенекдате (США) и завершился со счетом 97-93, 97-93 и 99-91.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале того же года Пинчук добыл эффектную победу в поединке за титул чемпиона NABA Gold в первом тяжелом весе. ​

Пинчук в мае 2021-го попробовал себя в супертяжелом дивизионе. В Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) львовянин легко расправился с местным бойцом Эндрю Саттерфилдом (5-5, 3 КО).

До этого у Любомира украли победу в поединке за титул чемпиона США по версии Всемирного боксерского совета.

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