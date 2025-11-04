Известный российский футболист-чемпион отказался выступать за Россию и меняет гражданство

Полузащитник "Сочи" Александр Коваленко рассматривает возможность смены спортивного гражданства на армянское. В случае положительного решения 22-летний игрок сможет претендовать на вызов в сборную Армении в 2026 году.

По данным РИА Новости, соответствующие переговоры уже идут, и футболист не возражает против перехода под флаг исторической родины. В текущем сезоне Коваленко провел 10 матчей в РПЛ, результативных действий не имеет.

Для справки: Александр Игоревич Коваленко родился 8 августа 2003 года в Москве. Он является внуком Александра Коваленко, чемпиона СССР 1973 года в составе ереванского "Арарата", что подчеркивает глубокие армянские футбольные корни игрока. Воспитанник системы "Чертаново", где он ярко проявил себя в молодежных турнирах: 17 матчей и 6 голов в юношеской лиге в сезоне 2020/21, а также выступления в молодёжном первенстве.

Первый профессиональный контракт Коваленко подписал с "Крыльями Советов", где в марте 2022 года дебютировал в РПЛ. Позже хавбек перешел в "Сочи" и был арендован обратно в самарский клуб, затем в июле 2023 года подписал соглашение с "Зенитом". В составе петербуржцев он стал чемпионом России сезона 2023/24, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

После этапа в "Оренбурге" игрок в июле 2025 года вернулся в "Сочи" на долгосрочный контракт. В сентябре 2022 года хавбек был вызван в расширенный состав сборной России, где дебютировал в товарищеском матче, однако его международная карьера может получить новое развитие уже в составе Армении.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале октября стало известно, что голкипер сборной России по футболу отказался выступать за РФ и будет получать гражданство Норвегии

