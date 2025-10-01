Голкипер сборной России по футболу отказался выступать за РФ и будет получать гражданство Норвегии

Израильская футбольная ассоциация рассматривает возможность пригласить в национальную команду Никиту Хайкина, вратаря норвежского "Будё-Глимта". 30-летний футболист, родившийся в Нетании и имеющий израильское гражданство, не провёл ни одного матча за главную сборную России, хотя дважды выходил за молодежку. Это даёт ему право сменить футбольное гражданство и выбрать другую сборную.

Интерес к Хайкину возник из-за проблем с основными израильскими голкиперами. Даниэль Перец и Омри Глазер считаются игроками высокого уровня, но оба лишены постоянной практики в клубах.

После неудачного выступления Перца против Италии в сентябре он всё же остаётся первым номером, Глазер – вторым, а Ассаф Цур из "Хапоэля" Тель-Авив вызван третьим. Однако отсутствие регулярных матчей у ведущих вратарей заставило федерацию вернуться к обсуждению кандидатуры Хайкина.

30-летний страж ворот давно зарекомендовал себя в чемпионате Норвегии и в Лиге чемпионов, но вопрос его приглашения осложняется личными планами. По данным Walla Sport, Хайкин занимается оформлением норвежского паспорта и надеется на вызов в сборную этой страны. Сам игрок ранее подтверждал, что обладает сразу тремя паспортами – России, Израиля и Великобритании, поэтому израильтяне пытаются перехватить футболиста.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле этого года Хайкин Хайкин заявил, что гордится российским паспортом, но не планирует покидать Норвегию, где он сейчас играет за местный "Буде-Глимт".

