Известная российская теннисистка дисквалифицирована на пять лет
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Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) отстранило российскую теннисистку Анастасию Сухотину почти на пять лет за многочисленные нарушения антикоррупционных правил. Спортсменка признала восемь эпизодов нарушений, после чего согласилась на санкции, предложенные организацией.
26-летняя Сухотина, бывшая 607-я ракетка мира в одиночном разряде и 550-я в парном, дисквалифицирована на четыре года и десять месяцев. Срок отстранения действует с 17 июля 2026 года по 16 мая 2031 года.
По данным ITIA, в период с 2019 по 2024 год россиянка совершила восемь нарушений антикоррупционной программы. Сначала они были связаны с попытками делать ставки на теннисные матчи, затем переросли в подкуп других игроков с целью организации договорных встреч. Во время расследования Сухотина также уничтожала доказательства.
Изначально теннисистка отрицала обвинения, однако позже заключила соглашение с ITIA и полностью признала свою вину.
Кроме дисквалификации, на Сухотину наложен штраф в размере 30 тысяч долларов. Из этой суммы 7,5 тысячи долларов она обязана выплатить, а оставшиеся 22,5 тысячи назначены условно.
На весь срок отстранения россиянке запрещено выступать на турнирах, тренироваться, заниматься официальной тренерской деятельностью и посещать соревнования, проводимые или санкционированные WTA, ATP, ITF, турнирами "Большого шлема" и национальными теннисными федерациями.
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