Появилось видео, что Усик заставил делать Джошуа, который впервые приехал в Украину

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик вернулся в Украину, прервав свой тренировочный лагерь перед боем с Рико Верхувеном. При этом вместе с нашим соотечественником впервые к нам приехал знаменитый британский боксер Энтони Джошуа.

На своей странице в социальной сети Instagram Усик опубликовал первое видео с Джошуа в Украине. На ролике оба боксера находятся в ресторане украинской кухни, где британца познакомили с нашей культурой, кухней и музыкой. Энтони под свит Александра присоединился к аплодисментам артистам.

"Сегодня провел небольшую экскурсию для Энтони Джошуа, на которой рассказывал о культуре нашей страны и знакомил его с нашими национальными блюдами!" – прокомментировал Усик.

Отметим, что украинец и британец посетят шоу промоутерской компании Usyk 17 Promotions, во время которого на профессиональном ринге дебютирует Александр Хижняк.

Напомним, Усик и Джошуа дважды встречались в ринге. В сентябре 2021 года Усик победил единогласным решением судей, а еще через год – раздельным.

