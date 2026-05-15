Правительство отменило ограничения на пересечение границы для всех женщин, - Свириденко

Кабинет Министров Украины принял решение об изменении правил пересечения государственной границы для женщин. Отныне ограничения, которые действовали ранее для отдельных категорий должностных лиц, отменяются полностью.

Это решение касается всех женщин, работающих в государственном секторе и органах власти. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По словам Юлии Свириденко, правительство отменяет все ранее установленные ограничения на выезд женщин за границу, независимо от их должности. Речь идет о женщинах, которые работают в органах государственной власти, местного самоуправления, на государственных предприятиях, а также в судебной системе.

Таким образом, новые правила фактически унифицируют подход к пересечению границы для всех женщин, которые ранее могли подпадать под дополнительные ограничения из-за своей профессиональной деятельности.

"Правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах", – сообщила Свириденко.

Ранее украинское правительство упростило порядок выезда за границу для отдельных категорий женщин, находящихся на государственной службе. Теперь они смогут пересекать государственную границу без дополнительных ограничений.

