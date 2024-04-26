Изменение правил бокса в бою Усик – Фьюри: СМИ озвучили окончательное решение

Санкционирующие организации отклонили предложение президента Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана об изменений правил в бою Александра Усика (21-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). Функционер выступал с идеей об увеличении количества судей, ведущих подсчет очков, до шести, но не нашел поддержки.

Об этом информирует британское издание Ths Sun. По его данным, Сулейман отправил "экстренную петицию" всем организациям и промоутерам, которые вовлечены в подготовку первого за 25 лет поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Однако это предложение было отклонено из-за опасений, что нововведение испортит судейство поединка и омрачит результат самого ожидаемого боя 2024 года. Таким образом, в противостоянии Усик – Фьюри 18 мая будут задействованы три судьи, которые будут вести записки.

Накануне был назван транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Также появились новые детали проведения двух боев Усика и Фьюри, включая реванш в октябре нынешнего года. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца. В команде Александра также назвали боксера, который заменит британца в случае отказа того выходить на ринг 18 мая.

Ранее в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Британские букмекеры изменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Александра Усика Эгис Климас категорично ответил на вопрос о срыве боя с Тайсоном Фьюри 18 мая. Также стала известна реакция Папы Римского на поединок украинца и британца.

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