'Издеваются над нами': в РФ устроили новую истерику из-за лишения 'новой любовницы' Путина 'золота' ЧЕ

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова устроила настоящую истерику после того, как Камила Валиева была официально лишена "золота" чемпионата Европы-2022. Представительница РФ набросилась с оскорблениями на западных функционеров и судебные инстанции, назвав наказание за употребление допинга российской спортсменкой несправедливым.

Видео дня

Об этом Тарасова заявила в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Пособница диктаторского режима Владимира Путина повторила традиционные нарративы о якобы заговоре против Валиевой, а также назвала издевательством решение Международного союза конькобежцев (ISU) отобрать у фигуристки награды.

"Идиоты они! Им нечего делать. Сколько лет они будут девочку бить ни за что? Они не доказали, что она принимала что-то. И она действительно ничего не принимала. Это я вам как тренер говорю. Хватит глупостью заниматься, как-будто у них дел больше никаких нет. Они издеваются над Валиевой, сто процентов. Издеваются над Камилой, издеваются над нами. Всегда говорю, что должны быть люди, которые будут нас защищать. Но, видимо, у нас нет таких людей. Мы как дети для битья", – сказала Тарасова.

До это Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию Валиевой на четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга и взыскал с нее финансовый штраф. В РФ связали это с конфискацией замороженных российских активов в пользу Украины.

Напомним, в анализе россиянки на Олимпиаде-2022 обнаружили триметазидин. В суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества.

Сама спортсменка нелепо оправдалась за употребление допинга. Она также отказалась возвращать медали, которых ее лишили и-за допинга.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок её отстранения истекает в декабре 2025-го, то есть за два месяца до старта Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Все результаты спортсменки с декабря 2021 года были аннулированы, включая "золотые" медали Олимпиады-2022 в командных соревнованиях, которых Россия лишилась после решения CAS.

В феврале-2024 Валиева пришла на церемонию открытия турнира "Игры Будущего" в Казани вместе с диктатором Владимиром Путиным. Спортсменка сидела по левую руку от террориста №1.

В комментариях болельщики сразу же назвали Валиеву заменой гимнастке Алине Кабаевой. В свое время олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике получила неофициальный титул любовницы главаря Кремля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!