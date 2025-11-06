'Доигралась со своим дедушкой'. 'Новая любовница Путина' получила официальный вердикт от ISU

Допинговая история российской фигуристки Камилы Валиевой окончательно завершилась: Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о вступлении в силу решения, которое лишает россиянку результатов на чемпионате Европы 2022 года. Её апелляция в Федеральный суд Швейцарии отклонена, а медали перераспределены.

ISU сообщил, что теперь официально первой в Таллине признана Анна Щербакова, второй — Александра Трусова, а "бронзу" получает бельгийка Лёна Хендрикс. Союз подчеркнул, что этот шаг ставит точку в "долгом и сложном процессе" и выразил благодарность фигуристкам за терпение и профессионализм. Медали будут вручены позднее.

Организация также отметила, что решение Швейцарского суда от 8 октября 2025 года окончательное. Напомним, после вердикта CAS в январе 2024 года Валиева пыталась оспорить его, что заморозило перераспределение наград. Теперь процесс завершён юридически.

В соцсетях реакция оказалась бурной. Многие пользователи вспомнили давнюю историю с "дедушкой" и допингом, подразумевая версию защиты Валиевой о "случайном попадании" запрещённого вещества через лекарство, принадлежащее её деду. В крови фигуристки было обнаружено сразу 60 различных веществ.

"Доигралась со своим дедушкой. Щербакову поздравляю с золотом, заслужила по итогу", — написал один из болельщиков. Другой добавил: "В итоге тот самый дедушка всё компенсирует и ещё чего-нибудь добавит за хорошее поведение".

Некоторые же отмечали, что решение было ожидаемым: "Почему у меня полное ощущение, что это было озвучено очень давно?"

Были и саркастические комментарии в адрес фигуристок и их тренеров. "Навка: но Камила Валиева всё равно чемпионка Европы и олимпийская чемпионка наших сердец", – стебутся юзеры.

А один из фанатов подвёл итог коротко: "Вот и сказочке конец".

Теперь ISU намерен заняться официальной церемонией перераспределения "золота", "серебра" и "бронзы".

Напомним, что Валиева пришла на церемонию открытия турнира "Игры Будущего" в Казани вместе с Путиным. Спортсменка сидела по левую руку от террориста №1.

В комментариях болельщики сразу же назвали Валиеву заменой гимнастке Алине Кабаевой. В свое время олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике получила неофициальный титул любовницы российского диктатора.

