Российскую фигуристку, которую окрестили "новой любовницей Путина", обязали выплатить 2,3 млн рублей
Российская фигуристка Камила Валиева обязана возместить судебные издержки на общую сумму около 2,3 млн рублей, пишет ТАСС. Ранее Федеральный суд Швейцарии отклонил её ходатайство о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговому делу.
Сумма выплат включает 7 000 швейцарских франков (~ 700 000 рублей или ≈ 8 800 USD) на покрытие собственных расходов Валиевой и по 8 000 франков (~ 800 000 рублей) в пользу ISU и WADA (≈ 10 050 USD каждый).
Реакция болельщиков в сети не заставила себя ждать. Один из пользователей отметил: "В суд пошли адвокаты Валиевой, юридически слабо подготовленные по этому вопросу, и в итоге суд проиграли, а штрафы получила именно Валиева!"
Судебное решение завершает длительный процесс по делу спортсменки, которое активно обсуждается в спортивных кругах и социальных сетях.
Напомним, в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок её отстранения истекает в декабре 2025-го, то есть за два месяца до старта Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Все результаты спортсменки с декабря 2021 года были аннулированы, включая "золотые" медали Олимпиады-2022 в командных соревнованиях, которые Россия лишилась после решения CAS.
Напомним, что Валиева пришла на церемонию открытия турнира "Игры Будущего" в Казани вместе с Путиным. Спортсменка сидела по левую руку от террориста №1.
В комментариях болельщики сразу же назвали Валиеву заменой гимнастке Алине Кабаевой. В свое время олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике получила неофициальный титул любовницы российского диктатора.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!