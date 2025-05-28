Из-за модели, покорила Шевченко, на форварда имел зуб сын миллиардера: как украинец нашел любовь и почему роман мог стоить карьеры в 'Милане'

Личная жизнь легенды украинского футбола и нынешнего президента УАФ Андрея Шевченко всегда живо обсуждалась болельщиками. И не только из-за того, что уроженец Киевщины побеждал с "Миланом" в Лиге чемпионов и сумел выиграть "Золотой мяч", но и потому, что избранницей нападающего стала популярная американская модель Кристен Пазик, которую, по информации таблоидов, увел из-под носа сына итальянского миллиардера Сильвио Берлускони.

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OBOZ.UA вспомнил историю любви украинского форварда и дочери американского бейсболиста, которая сделала успешную карьеру модели в Европе. Многие считали, что этот брак будет недолговечным, но влюбленные уже более 20 лет вместе и воспитали четырех сыновей.

На самом деле, своим Купидоном или крестным отцом этих отношений Пазик и Шевченко могут смело считать известного итальянского модельера Джорджио Армани, с которым во время игры за "Милан" подружился украинец и даже закрывал его показ в 2001 году. Тогда Андрей согласился пройтись по подиуму в костюме кутюрье на глазах Брэда Питта и Джорджа Клуни, которые сидели в первых рядах.

Как-то впоследствии Армани пригласил звездного нападающего на вечеринку после своего показа, где Шевченко встретил длинноногую американскую топ-модель польского происхождения Кристен Пазик. Блондинка сразу понравилась футболисту и показалась красивее "даже за кубок Лиги чемпионов", как потом шутил Шева в своей книге.

Однако первым подойти к модели футболист все же не решился. Тогда как Кристен, которая была страстной поклонницей "Милана", не могла пройти мимо "живого Шевченко". Девушка хотела похвалить его за великолепную игру накануне. После чего между ними завязался разговор, а вскоре вспыхнул и настоящий роман.

Но все в этой истории было не так просто. Ведь, как писали СМИ в начале 2000-х, до украинца эффектная блондинка встречалась с сыном владельца "Милана" и бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони Пьером. Однако в какой-то момент отношения развалились из-за измены Берлускони-младшего. Влюбленные поссорились, и Кристен, считая себя свободной, серьезно увлеклась Шевченко.

Но Пьер не собирался так просто отпускать модель и, говорят, закатил грандиозный скандал. Этот треугольник любви обсуждала вся Италия. По слухам, наследник Берлускони даже просил отца продать Шеву, но политик, которого называли "хозяином Италии" быстро его приструнил, ведь украинский нападающий был курицей, которая несла золотые яйца для его "Милана".

Тем временем роман футболиста и модели набирал обороты. Из-за постоянных матчей, тренировок, показов и съемок влюбленные не могли проводить много времени вместе, поэтому наговорили миллионы часов по телефону. Пазик и сама была из спортивной семьи – отец модели был бейсболистом, поэтому она хорошо понимала нападающего.

А после длительной поездки Кристен в США Андрей решился и предложил ей жить вместе. В 2003 году влюбленные уже позировали вдвоем на красных дорожках. А когда итальянский мужской журнал GQ предложил паре сняться для обложки, то выпуск с Шевченко и Пазик побил все рекорды издания по объемам продаж.

Все ждали роскошную свадьбу с большим количеством звездных гостей, но Андрей и Кристен тихо поженились в 2004 году в Вашингтоне, когда фотомодель была на шестом месяце беременности. Церемония состоялась на лужайке местного поля для гольфа только в присутствии самых близких. Ни Шевченко, ни Пазик не хотели пышных церемоний.

"Мы с отцом Кристен просто играли в гольф, а потом приехала она, ее мама, свадебный регистратор, и мы расписались", – рассказывал Шевченко.

В конце октября 2004 года у пары родился первенец Джордан. А затем Кристен подарила Шевченко еще троих сыновей – Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля. Вскоре ради семьи Пазик оставила подиум. Но открыла свой магазин одежды и аксессуаров в США.

Однако, несмотря на свой бизнес в Штатах, бывшая модель жила с детьми в Лондоне, пока Шевченко разрывался между Британией и Украиной. Кстати, фанаты нападающего долгое время обвиняли Пазик в том, что она настояла на переходе Андрея в английский "Челси", где у футболиста не пошла игра. И тем самым загубила его карьеру.

"Люди склонны много говорить. Им нужно найти причину, чтобы обсуждать. Для меня не важно, где именно он будет играть - лишь бы ему было хорошо. Я не указываю ему, что делать, а он не указывает, что делать мне. Мы разговариваем и всегда вместе приходим к решению", – как-то ответила на упреки Кристен.

Кстати, второй сын обладателя "Золотого мяча" Кристиан пошел по стопам отца и сначала учился в футбольной академии лондонского "Челси", цвета которого три года защищал Шевченко-старший, а летом 2023-го подписал контракт с молодежкой английского футбольного клуба "Уотфорд". А недавно закончил обучение в ACS International School в Англии.

В июле 2024-го Шевченко-младший дебютировал за сборную Украины по футболу U-19, который проходил в Северной Ирландии.

И чтобы там не говорили за их спинами и какие бы не раздавали прогнозы, Андрей и Кристен до сих пор вместе. И легендарный футболист даже раскрыл секрет своего долговечного брака: "Семья - это ежедневный труд мужа и жены. Надо знать, когда уступить. Когда кто-то начинает думать только о себе, то в этом причина распада многих браков. Чем больше мы живем вместе, тем больше у нас доверия друг к другу".

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