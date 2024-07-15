Сын Шевченко дебютировал за Украину на Евро-2024: как сыграла сборная U-19 в стартовом матче

Сборная Украины по футболу U-19 с Кристианом Шевченко в составе не сумела выиграть стартовый матч чемпионата Европы, который начался в Северной Ирландии. Подопечные тренера Дмитрия Михайленко в первом поединке турнира противостояли хозяевам и считались явными фаворитами, однако так и вскрыли оборону соперника – 0:0.

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Ставки на победу "сине-желтых" принимались с коэффициентом 1,43 против 6,70 на британцев. Украина владела территориальным преимуществом, а хозяева сделали ставку на плотную игру в обороне, контратаки и навесные подачи.

При этом стоит отметить, что Михайленко лишился своего главного бомбардира – форварда киевского "Динамо" Матвея Пономаренко. Возможно, именно этот факт и помешал украинцам вскрыть оборону соперника.

Самый реальный шанс забить наши юные футболисты создали в середине второго тайма, когда партнеры вывели на идеальную позицию Геннадия Синчука из "Металлиста", однако с его ударом метров с 12 справился вратарь. Выход на поле на 87-й минуте Кристиана Шевченко также не помог "сине-желтым".

Таким образом, украинцы потеряли два очка на старте Евро-2024. В параллельной встрече итальянцы добыли волевую победу над норвежцами – 2:1. Именно с последними 18 июля подопечные Михайленко проведут второй матч турнира (начало – в 17:30 по киевскому времени).

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал, что происходит в команде с Кристианом Шевченко.

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