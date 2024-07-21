Раскрыта фантастическая зарплата Мудрика и остальных футболистов в 'Челси'

Лондонский футбольный клуб "Челси" на зарплаты своим игрокам тратит 3 667 500 фунтов в неделю, что составляет чуть меньше 197 млн грн, сообщает givemesport.com. Согласно данным британского СМИ, самыми высокооплачиваемыми футболистами являются форварды Рахим Стерлинг и Ромелу Лукаку. Оба получают по 325 000 фунтов в неделю.

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Далее расположились защитники Рис Джеймс (£250 тыс.), Бен Чилвелл (£200 тыс.) и Весле Фофана (£200 тыс).

Украинец Михаил Мудрик получает 100 000 фунтов (5,36 млн грн) в неделю.

Полностью зарплатная ведомость выглядит следующим образом:

Как сообщал OBOZ.UA, "Челси" не разрешил своему полузащитнику Михаила Мудрику выступать за сборную Украины на Олимпийских играх-2024 в Париже.

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