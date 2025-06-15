Итальянская команда выгоняет футболиста сборной Украины? Агент игрока объяснил ситуацию

Агент Артема Довбика Алексей Люндовский опроверг информацию о возможной продаже украинского нападающего из "Ромы". По его словам, клуб не планирует расставаться с футболистом и продолжает на него рассчитывать.

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Ранее малоизвестный итальянский сайт Calcio in Pillole сообщил, что новый главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини якобы не видит Довбика в команде и уже подыскивает ему замену. Новость распространилась в украинском медиа-пространстве и вызвала дискуссии.

"Это полная чепуха. Артем — лучший бомбардир "Ромы" в прошлом сезоне: 17 голов в дебютном году — больше, чем у Джеко, Бальбо или Феллера в их первых сезонах. Гасперини прекрасно осведомлён об этом и рассчитывает на него", — заявил Люндовский в комментарии "Украинскому футболу".

Он подтвердил, что клуб действительно ищет дополнительного форварда, но это делается для усиления атаки, а не взамен Довбика. По его словам, вопрос о продаже украинского форварда даже не обсуждался.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте Довбик стал главным героем матча 30-го тура Серии A против "Лечче". 27-летний футболист сборной Украины обеспечил римлянам победу со счетом 1:0.

В апреле Артем получил награду EA SPORTS FC "Лучший игрок месяца" в чемпионате Италии по футболу.

Напомним, что Довбик перешел в "Рому" в августе 2024-го и с того момента остается ключевым игроком "волков". Он провел 45 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 4 результативные передачи.

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