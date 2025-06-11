Итальянский тренер решил выгнать из команды футболиста сборной Украины – СМИ

Новый главный тренер итальянской "Ромы" Джанпьеро Гасперини не заинтересован в услугах украинского нападающего Артема Довбика, который стал лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне. Итальянский специалист видит на острие "волков" более быстрого и техничного форварда.

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Об этом информирует издание Calcio in Pillole. Отмечается, что Гасперини довел свое позицию до руководства столичного клуба. В результате Довбик был выставлен на трансфер. Интерес на него есть со стороны клубов английской Премьер-лиги и немецкой Бундеслиги.

При этом одной из главных проблем для потенциального покупатели является стоимость украинца. Минувшим летом "волки" заплатили за Артема испанской "Жироне" 37 миллионов евро, включая бонусы, которые наверняка хотели бы отбить.

В минувшем сезоне Довбик сыграл 45 матчей за римлян во всех турнирах и записал на свой счет 17 голов – 12 в чемпионате Италии, три в национальном кубке и два в Лиге Европы. Также форвард отличился забитым мячом за национальную сборную Украины в игре Лиги наций с Чехией.

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