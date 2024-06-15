Самый быстрый гол в истории! Албания забила Италии на 23-й секунде на Евро-2024. Видео

Сборная Албании забила сверхбыстрый гол в ворота Италии в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу. Недим Байрами распечатал ворота Джанлуиджи Доннарумы на 23-й секунде.

Видео дня

После стартового свистка албанские футболисты разыграли с центра поля, но первая передача оказалась неточной. Мяч покинул поле. Аут вводил Димарко и сделал это крайне неудачно, вкинув просто на ногу Байрами.

Атакующий полузащитник "Сассуоло" мощнейшим "выстрелом" в девятку не оставил шансов итальянскому голкиперу.

Это стало самым быстрым взятием ворот в истории континентальных футбольных первенств. Предыдущее достижение принадлежало Дмитрию Кириченко. Нападающий сборной России забил Греции в 2004 году на 01:05.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!