Самый быстрый гол в истории! Албания забила Италии на 23-й секунде на Евро-2024. Видео
Сборная Албании забила сверхбыстрый гол в ворота Италии в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу. Недим Байрами распечатал ворота Джанлуиджи Доннарумы на 23-й секунде.
После стартового свистка албанские футболисты разыграли с центра поля, но первая передача оказалась неточной. Мяч покинул поле. Аут вводил Димарко и сделал это крайне неудачно, вкинув просто на ногу Байрами.
Атакующий полузащитник "Сассуоло" мощнейшим "выстрелом" в девятку не оставил шансов итальянскому голкиперу.
Это стало самым быстрым взятием ворот в истории континентальных футбольных первенств. Предыдущее достижение принадлежало Дмитрию Кириченко. Нападающий сборной России забил Греции в 2004 году на 01:05.
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