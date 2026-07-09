Испания – Бельгия: все подробности матча 1/4 финала ЧМ-2026

Действующий чемпионы Европы испанцы в пятницу, 10 июля, проведут четвертьфинальный поединок первенства планеты 2026 года. "Фурия роха" в третьем раунде мундиаля, который в эти дни проходит в США, Канаде и Мексике, сразится с национальной сборной Бельгии.

Видео дня

Игру принимает стадион в американском Лос-Анджелесе. OBOZ.UA Проведет онлайн-трансляцию матча Испания – Бельгия. Время начала – 22:00 по Киеву.

ПРОГНОЗ НА ИСПАНИЯ – БЕЛЬГИЯ

Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Испания – Бельгия так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 1,65, на победу бельгийцев – 5,63. Кто будет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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ГДЕ СМОТРЕТЬ ИСПАНИЯ – БЕЛЬГИЯ

В Украине поединок покажет видеоплатформа MEGOGO. Прямой эфир из США состоится на канале "Megogo Футбол Первый". Кроме того, бесплатно смотреть матч можно будет на "Megogo Спорт", который доступен в кабельных сетях и цифровом эфире Т2.

СУДЬИ НА ИСПАНИЯ – БЕЛЬГИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер из Англии. Помогать ему будут лайнсмены Стюарт Берт и Джеймс Мейнваринг. Роль четвертого рефери исполнит бразилец Рамон Абатти.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Испания: Симон – Порро, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья – Родри, Педри – Ямаль, Ольмо, Баэна – Оярсабаль.

Бельгия: Куртуа – Кастань, Нгой, Мехеле, Де Кейпер – Ванакен, Тилеманс – Лукебакио, Де Брюйне, Троссар – Де Кетеларе.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды четыре раза встречались в официальных матчах. Испания выиграла три поединка, а одна встреча осталась за "красными дьяволами".

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