У Владимира Кличко начали интервью фразой 'Владимир, представьтесь'. Видео

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко угодил в курьезную ситуацию во время интервью Youtube-канлу "норм.подкаст". Общение со знаменитым экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Мария Кравцова начала фразой "Владимир, представьтесь".

Такое начало немного обескуражило 49-летнего Кличко. Он замялся на несколько секунд, улыбнулся, после чего по скромному ответил.: "Как вы уже сказали, добрый день, Маричка. Как вы уже сказали, в прошлом боксер".

Владимир Кличко в беседе отметил, что его спортивная карьера осталась в прошлом, однако он всегда будет боксером по духу. Спорт сформировал в нем дисциплину, пунктуальность и готовность принимать вызовы, и эти качества, по его мнению, остаются с человеком на всю жизнь. Он подчеркнул, что после завершения карьеры важно передавать опыт, чтобы новые поколения спортсменов не повторяли одни и те же ошибки.

Кличко рассказал о создании методологии Face the Challenge, разработанной совместно с университетом Санкт-Галлена. Ее основа — четыре принципа: концентрация, гибкость, координация и выносливость. Эти качества, по его словам, применимы не только в спорте, но и в бизнесе, в жизни и даже на войне. Особое значение он отводит выносливости, которая, как он считает, способна превзойти талант и мастерство.

Особое внимание в беседе уделялось дисциплине и силе воли. Кличко отметил, что мотивация быстро проходит, и именно дисциплина возвращает человека на правильный путь. Со временем она превращается в привычку, а привычки формируют устойчивый характер. Также он подчеркнул, что страх — это дар, который помогает быть собранным, в отличие от трусости, которая является слабостью.

Говоря о жизненном пути, Кличко вспомнил трудные моменты, когда даже близкие сомневались в его перспективах. Однако вера в себя позволила ему продолжить карьеру и доказать обратное. Он отметил, что важно иметь союзников и уметь использовать даже соперников в роли временных партнеров, приводя в пример свою подготовку к бою с Энтони Джошуа.

В завершение беседы Кличко подчеркнул значимость понятия "карьера после карьеры". По его словам, многие спортсмены оказываются не готовыми к жизни после завершения профессиональной деятельности и теряют не только заработанные средства, но и репутацию. Он убежден, что нужно заранее думать о будущем, развиваться и быть готовым к переменам, ведь именно постоянное движение вперед помогает человеку сохранять внутреннюю силу и достигать новых целей.

25 сентября стало известно, что Кличко принял решение баллотироваться в президенты организации World Boxing, которая получила временное признание Международным олимпийским комитетом (МОК).

В январе этого года в СМИ уже появлялась информация, что Кличко может провести бой с Тайсоном Фьюри. Известно, что украинец был нацелен на возвращение на ринг, чтобы побить рекорд Джорджа Формана, став самым возрастным обладателем пояса в истории.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Кличко лаконично ответил на вопрос о возобновлении карьеры. Он также засветился на спаррингах с украинскими боксерами.

