Кличко передумал: украинская легенда сделал заявление о своих планах в боксе

Легендарный украинский супертяж Владимир Кличко решил не баллотироваться на пост президента федерации World Bpxing, которая получила от Международного олимпийского комитета (МОК) право организовывать турнир на Играх-2026. Наш соотечественник снял свою кандидатуру с голосования.

Видео дня

Об этом Кличко-младший сообщил на своей странице в социальной сети Instagram. По его словам, решение он принял после того, как провел консультации с представителями World Boxing.

"После обмена информацией с World Boxing я не являюсь кандидатом на пост президента World Boxing, по крайней мере пока", – написал Владимир.

По данным СМИ, кроме украинской легенды, на пост главы World Boxing баллотировались знаменитый казахстанский боксер Геннадий Головкин, а также президент Федерации бокса Греции Харис Мариолис. Известно, что нынешний глава организации Борис Ван дер Ворст покинет свой пост. Этот шаг был согласован с МОК, а выборы нового президента федерации состоятся в ноябре.

Отметим, что World Boxing стала конкурентом Международной боксерской ассоциации (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. Под его руководством IBA погрязла в коррупции и других скандалах, лишившись признания МОК.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимира Кличко столкнулся с неожиданным вопросом во время своего последнего интервью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!