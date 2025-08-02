Искусственный интеллект сделал неожиданный прогноз на бой Александр Усик – Джейк Пол по правилам ММА

ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, считает, что чемпион WBC, WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) проиграет блогеру и боксеру Джейку Пола (11-1, 7 KO). Накануне тренер Усика Сергей Лапин заявил, что переговоры о предстоящем поединке уже начались.

Видео дня

Для анализа предстоящего поединка была использована модель GPT-4 – это новая модель для ChatGPT, которая показывала еще более высокие результаты на ряде тестов, предназначенных для измерения интеллекта и знаний людей и машин.

Сильные стороны Усика:

Физическая подготовка: Усик имеет отличную выносливость, скорость и координацию. Он десятки раз проходил полную дистанцию на самом высоком уровне в боксе.

Усик имеет отличную выносливость, скорость и координацию. Он десятки раз проходил полную дистанцию на самом высоком уровне в боксе. Работа ногами и контроль дистанции: Как боксер высшего сорта, Усик прекрасно работает на ногах, избегает ударов и умеет навязывать сопернику свой темп.

Как боксер высшего сорта, Усик прекрасно работает на ногах, избегает ударов и умеет навязывать сопернику свой темп. Ментальная устойчивость: Усик проходил через бои мирового уровня, в том числе во враждебной атмосфере (например, против Джошуа в Лондоне), и всегда демонстрировал хладнокровие.

Слабые стороны Усика в ММА:

Отсутствие опыта в борьбе и партере: Усик никогда не дрался по правилам смешанных единоборств, поэтому тейкдауны, клинчи, сабмишены могут стать серьезной проблемой.

Усик никогда не дрался по правилам смешанных единоборств, поэтому тейкдауны, клинчи, сабмишены могут стать серьезной проблемой. Возраст и адаптация: Усик — не молодой боец, и освоить совсем другой вид спорта за короткое время будет крайне трудно, особенно против оппонента с базовым опытом в ММА.

Сильные стороны Джейка Пола:

Опыт в ММА-подготовке: Пол уже работает с борцовскими техниками, тренируется в зале, где уделяют внимание всем аспектам ММА. У него есть время и ресурсы.

Пол уже работает с борцовскими техниками, тренируется в зале, где уделяют внимание всем аспектам ММА. У него есть время и ресурсы. Сила удара: Несмотря на критику, Пол имеет тяжелый удар и уже нокаутировал нескольких соперников в боксе.

Несмотря на критику, Пол имеет тяжелый удар и уже нокаутировал нескольких соперников в боксе. Физическая мощь: Он моложе, габаритен и имеет более обкатанное тело для ММА — в частности, в клинчах и борьбе.

Слабые стороны Пола:

Ограниченный уровень оппозиции: Джейк Пол пока не дрался с соперниками класса Усика даже в боксе, не говоря уже о поединке в клетке.

Джейк Пол пока не дрался с соперниками класса Усика даже в боксе, не говоря уже о поединке в клетке. Тактическая незрелость: В долгих боях Пол устает, делает тактические ошибки, а Усик как раз умеет "считывать" соперника и адаптироваться по ходу.

Вывод: В боксе Джейк Пол не имел бы ни одного шанса. Но в ММА все сложнее. Если бой перейдет в партер или Джейк сможет навязать борьбу, преимущество будет на его стороне. Однако в условиях ограниченного количества времени на подготовку Усика, он может проиграть сугубо из-за недостатка ММА-навыков, а не физически.

Вероятный итог: если бой длится более 2 раундов и Джейк не смог быстро перевести в партер — Усик начнет ломать его темп и работать по корпусу. Если же Пол сразу навяжет борьбу — шанс на сабмишен или остановку очень высок. Но даже тогда, Усик вряд ли "отдастся" без боя.

Прогноз: победа Пола сабмишеном в первом или втором раунде — если бой проходит по полноценным правилам ММА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!