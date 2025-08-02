Искусственный интеллект сделал неожиданный прогноз на бой Александр Усик – Джейк Пол по правилам ММА
ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, считает, что чемпион WBC, WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) проиграет блогеру и боксеру Джейку Пола (11-1, 7 KO). Накануне тренер Усика Сергей Лапин заявил, что переговоры о предстоящем поединке уже начались.
Для анализа предстоящего поединка была использована модель GPT-4 – это новая модель для ChatGPT, которая показывала еще более высокие результаты на ряде тестов, предназначенных для измерения интеллекта и знаний людей и машин.
Сильные стороны Усика:
- Физическая подготовка: Усик имеет отличную выносливость, скорость и координацию. Он десятки раз проходил полную дистанцию на самом высоком уровне в боксе.
- Работа ногами и контроль дистанции: Как боксер высшего сорта, Усик прекрасно работает на ногах, избегает ударов и умеет навязывать сопернику свой темп.
- Ментальная устойчивость: Усик проходил через бои мирового уровня, в том числе во враждебной атмосфере (например, против Джошуа в Лондоне), и всегда демонстрировал хладнокровие.
Слабые стороны Усика в ММА:
- Отсутствие опыта в борьбе и партере: Усик никогда не дрался по правилам смешанных единоборств, поэтому тейкдауны, клинчи, сабмишены могут стать серьезной проблемой.
- Возраст и адаптация: Усик — не молодой боец, и освоить совсем другой вид спорта за короткое время будет крайне трудно, особенно против оппонента с базовым опытом в ММА.
Сильные стороны Джейка Пола:
- Опыт в ММА-подготовке: Пол уже работает с борцовскими техниками, тренируется в зале, где уделяют внимание всем аспектам ММА. У него есть время и ресурсы.
- Сила удара: Несмотря на критику, Пол имеет тяжелый удар и уже нокаутировал нескольких соперников в боксе.
- Физическая мощь: Он моложе, габаритен и имеет более обкатанное тело для ММА — в частности, в клинчах и борьбе.
Слабые стороны Пола:
- Ограниченный уровень оппозиции: Джейк Пол пока не дрался с соперниками класса Усика даже в боксе, не говоря уже о поединке в клетке.
- Тактическая незрелость: В долгих боях Пол устает, делает тактические ошибки, а Усик как раз умеет "считывать" соперника и адаптироваться по ходу.
Вывод: В боксе Джейк Пол не имел бы ни одного шанса. Но в ММА все сложнее. Если бой перейдет в партер или Джейк сможет навязать борьбу, преимущество будет на его стороне. Однако в условиях ограниченного количества времени на подготовку Усика, он может проиграть сугубо из-за недостатка ММА-навыков, а не физически.
Вероятный итог: если бой длится более 2 раундов и Джейк не смог быстро перевести в партер — Усик начнет ломать его темп и работать по корпусу. Если же Пол сразу навяжет борьбу — шанс на сабмишен или остановку очень высок. Но даже тогда, Усик вряд ли "отдастся" без боя.
Прогноз: победа Пола сабмишеном в первом или втором раунде — если бой проходит по полноценным правилам ММА.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!